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Na Serra

Idoso de 64 anos é preso em flagrante após estuprar menina de 5 anos

A criança de cinco anos relatou como aconteceram os atos

Publicado em 

18 mar 2019 às 11:24

Publicado em 18 de Março de 2019 às 11:24

3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Gabriela Singular
Um idoso de 64 anos foi preso em flagrante neste domingo (17) após abusar sexualmente de uma menina de apenas cinco anos de idade na Serra. 
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi levada para a 3ª Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvida pelas autoridades. Outras pessoas também prestaram depoimento e, segundo a polícia, “a Autoridade Policial constatou que o suposto ato libidinoso não poderia ter deixado lesões corporais ou vestígios, não podendo ser atestado por um exame pericial de corpo de delito.”
O delegado de plantão concluiu que a narrativa da criança foi suficiente para autuação em flagrante do idoso. “A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do suspeito, até que seja concluído relatório de oitiva da criança vítima, a ser elaborado por equipe técnica de assistente social e psicóloga da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA)”, informou a Polícia Civil, ainda em nota.
Idoso de 64 anos é preso em flagrante após estuprar menina de 5 anos
De acordo com a polícia, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA). “Casos como este requerem muito cuidado na investigação, e que o caso ainda está sob apuração, sendo essencial a atuação complementar da DPCA”, completou.

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