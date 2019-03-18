Um idoso de 64 anos foi preso em flagrante neste domingo (17) após abusar sexualmente de uma menina de apenas cinco anos de idade na Serra.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi levada para a 3ª Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvida pelas autoridades. Outras pessoas também prestaram depoimento e, segundo a polícia, “a Autoridade Policial constatou que o suposto ato libidinoso não poderia ter deixado lesões corporais ou vestígios, não podendo ser atestado por um exame pericial de corpo de delito.”
O delegado de plantão concluiu que a narrativa da criança foi suficiente para autuação em flagrante do idoso. “A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do suspeito, até que seja concluído relatório de oitiva da criança vítima, a ser elaborado por equipe técnica de assistente social e psicóloga da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA)”, informou a Polícia Civil, ainda em nota.
Idoso de 64 anos é preso em flagrante após estuprar menina de 5 anos
De acordo com a polícia, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA). “Casos como este requerem muito cuidado na investigação, e que o caso ainda está sob apuração, sendo essencial a atuação complementar da DPCA”, completou.