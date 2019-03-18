Idoso de 64 anos é preso em flagrante após estuprar menina de 5 anos

3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Gabriela Singular

Um idoso de 64 anos foi preso em flagrante neste domingo (17) após abusar sexualmente de uma menina de apenas cinco anos de idade na Serra.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi levada para a 3ª Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvida pelas autoridades. Outras pessoas também prestaram depoimento e, segundo a polícia, “a Autoridade Policial constatou que o suposto ato libidinoso não poderia ter deixado lesões corporais ou vestígios, não podendo ser atestado por um exame pericial de corpo de delito.”

O delegado de plantão concluiu que a narrativa da criança foi suficiente para autuação em flagrante do idoso. “A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do suspeito, até que seja concluído relatório de oitiva da criança vítima, a ser elaborado por equipe técnica de assistente social e psicóloga da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA)”, informou a Polícia Civil, ainda em nota.

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