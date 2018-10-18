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Homicídio qualificado

Idoso busca ajuda da PRF e acaba preso em Itapemirim

Homem de 65 anos buscava ajuda para pegar um ônibus para a Paraíba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 14:46

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 14:46

Um idoso de 65 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quarta-feira (17). Ele foi até o posto da BR 101, em Itapemirim, pedindo ajuda para embarcar em um ônibus para Campina Grande, na Paraíba.
Segundo a PRF, uma equipe PRF realizava fiscalização para combater à criminalidade no Km 414 da BR 101, em frente ao posto PRF de Safra, quando o homem compareceu solicitando informações para embarcar em um ônibus com itinerário do Rio de Janeiro a Campina Grande.
A polícia verificou o nome do idoso no sistema e acabou descobrindo que contra ele havia um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 10 de maio deste ano.
Com o homem foram encontrados dois celulares e uma quantia de R$ 8.149,50. Ele foi preso e encaminhado com os pertences apreendidos à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.

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