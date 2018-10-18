Idoso busca ajuda da PRF e acaba preso em Itapemirim

BR 101, em Itapemirim, pedindo ajuda para embarcar em um ônibus para Campina Grande, na Paraíba. Um idoso de 65 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , na noite desta quarta-feira (17). Ele foi até o posto daem Itapemirim, pedindo ajuda para embarcar em um ônibus para Campina Grande, na Paraíba.

Segundo a PRF, uma equipe PRF realizava fiscalização para combater à criminalidade no Km 414 da BR 101, em frente ao posto PRF de Safra, quando o homem compareceu solicitando informações para embarcar em um ônibus com itinerário do Rio de Janeiro a Campina Grande.

A polícia verificou o nome do idoso no sistema e acabou descobrindo que contra ele havia um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 10 de maio deste ano.