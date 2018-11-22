Uma idosa de 70 anos está sendo procurada pela Polícia Civil capixaba. O motivo? Ela é acusada de passar informações do Morro da Piedade, em Vitória, para criminosos que tentavam tomar a região.
Em julho deste ano, quatro meses após o assassinato dos irmãos Damião e Ruan Reis, a Polícia Civil prendeu seis acusados de participação na execução, sendo quatro homens e duas mulheres, todos ligados ao tráfico de drogas. Na tarde desta quarta-feira (21), mais um integrante foi detido. Entre os três que ainda estão foragidos, uma chama atenção pela idade: Mauride de Oliveira Lemos, de 70 anos.
De acordo com a Polícia Civil, nove dos 10 acusados pela morte dos irmãos foram expulsos da Piedade, no ano de 2012, por João Paulo Ferreira Dias, o JP, conhecido como "dono do morro". A única que não foi expulsa foi Mauride de Oliveira Lemos, 70, que não despertou a desconfiança de JP.
Porém, segundo o delegado Marcus Vinícius Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, a idosa é avó de quatro dos investigados expulsos da Piedade.
Idosa de 70 anos é procurada pela polícia por ajudar traficantes
Ela passava informações aos netos sobre o paradeiro dos criminosos. Essas informações, inclusive, podem ter sido cruciais para as invasões na Piedade, que resultaram na morte de inocentes, disse.
Com o intuito de tomar o Morro da Piedade de JP, o grupo aliou-se a bandidos do Morro do Benedito, no Complexo da Penha, e Cobi de Baixo, em Vila Velha. Após prisões de suspeitos, Mauride fugiu da Piedade.
PRISÃO DE ACUSADO
A Polícia Militar prendeu Gean Gaia Oliveira, o Chocolate, de 31 anos. Ele é um dos acusado de executar os irmãos Damião Marcos Reis, de 22 anos, e Ruan Reis, 19, no dia 25 de março deste ano, no Morro da Piedade, no Centro. Gean estava escondido com armas e usando colete em um terraço do Morro da Capixaba, também na Capital.
Os irmãos Damião e Ruan Reis foram executados com mais de 20 tiros cada um, quando bandidos armados invadiram o quintal da casa de Ruan perguntando cadê o patrão?". Ruan respondeu que não sabia quem eles estavam procurando.
Os bandidos mandaram o jovem sair para uma averiguação. A vítima obedeceu a ordem. Ao perceber que o irmão foi abordado, o pedreiro Damião, que fazia trabalhos sociais dando aulas de capoeira no Morro da Piedade e era passista da escola de samba local, foi atrás do grupo pedindo que não levassem o irmão. Nesse momento, ele foi surpreendido por vários disparos. Logo depois, Ruan também foi executado.
O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcus Vinícius Rodrigues, as vítimas eram inocentes. Damião foi morto por abordar os criminosos e Ruan foi executado logo depois, provavelmente por queima de arquivo.
Os assassinos já fizeram parte do tráfico no Morro da Piedade, mas foram expulsos pelo dono do morro, João Paulo Ferreira Dias, e a família dele. Os criminosos expulsos juntaram-se com traficantes de outros morros na tentativa de tomar a Piedade de volta, afirmou o delegado.
A tentativa de tomar o morro deixou um rastro de tiroteios, mortes e moradores expulsos, na Piedade e Morro do Moscoso.
ARMAS E COLETES
Às 12 horas desta quarta-feira (21) , após denúncias de que dois homens estavam armados no Morro da Capixaba, a Polícia Militar localizou o foragido Gean, um dos acusados pela morte dos irmãos Damião e Ruan. Com ele, estava Josenilton Correia, 31.
No momento da prisão, os dois estavam em cima de uma laje. Ao verem os policiais, tentaram se esconder, mas os PMs cercaram a casa e conseguiram prender os dois, que não reagiram.
A dupla estava com duas pistolas calibre 9 milímetros, uma pistola ponto 40 e uma escopeta calibre 12, além de várias munições, alongador de pistola, coletes a prova de balas e radiocomunicadores. Segundo a PM, Gean também é responsável por aterrorizar moradores da região da Piedade.
Em julho, seis acusados de participação nas mortes dos irmãos foram presos em uma operação da Polícia Civil. Rafael Batista Lemos, o Boladão, Alan Rosario de Oliveira, o Gordinho, e Mauride de Oliveira Lemos, de 70 anos, continuam foragidos.