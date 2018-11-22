Idosa é acusada de passar informações do Morro da Piedade, em Vitória, para criminosos Crédito: Eduardo Dias

Uma idosa de 70 anos está sendo procurada pela Polícia Civil capixaba. O motivo? Ela é acusada de passar informações do Morro da Piedade, em Vitória, para criminosos que tentavam tomar a região.





Em julho deste ano, quatro meses após o assassinato dos irmãos Damião e Ruan Reis, a Polícia Civil prendeu seis acusados de participação na execução, sendo quatro homens e duas mulheres, todos ligados ao tráfico de drogas. Na tarde desta quarta-feira (21), mais um integrante foi detido. Entre os três que ainda estão foragidos, uma chama atenção pela idade: Mauride de Oliveira Lemos, de 70 anos.

De acordo com a Polícia Civil, nove dos 10 acusados pela morte dos irmãos foram expulsos da Piedade, no ano de 2012, por João Paulo Ferreira Dias, o JP, conhecido como "dono do morro". A única que não foi expulsa foi Mauride de Oliveira Lemos, 70, que não despertou a desconfiança de JP.

Porém, segundo o delegado Marcus Vinícius Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, a idosa é avó de quatro dos investigados expulsos da Piedade.

Your browser does not support the audio element. Idosa de 70 anos é procurada pela polícia por ajudar traficantes

Ela passava informações aos netos sobre o paradeiro dos criminosos. Essas informações, inclusive, podem ter sido cruciais para as invasões na Piedade, que resultaram na morte de inocentes, disse.

Com o intuito de tomar o Morro da Piedade de JP, o grupo aliou-se a bandidos do Morro do Benedito, no Complexo da Penha, e Cobi de Baixo, em Vila Velha. Após prisões de suspeitos, Mauride fugiu da Piedade.

PRISÃO DE ACUSADO

A Polícia Militar prendeu Gean Gaia Oliveira, o Chocolate, de 31 anos. Ele é um dos acusado de executar os irmãos Damião Marcos Reis, de 22 anos, e Ruan Reis, 19, no dia 25 de março deste ano, no Morro da Piedade, no Centro. Gean estava escondido com armas e usando colete em um terraço do Morro da Capixaba, também na Capital.

Os irmãos Damião e Ruan Reis foram executados com mais de 20 tiros cada um, quando bandidos armados invadiram o quintal da casa de Ruan perguntando cadê o patrão?". Ruan respondeu que não sabia quem eles estavam procurando.

Os bandidos mandaram o jovem sair para uma averiguação. A vítima obedeceu a ordem. Ao perceber que o irmão foi abordado, o pedreiro Damião, que fazia trabalhos sociais dando aulas de capoeira no Morro da Piedade e era passista da escola de samba local, foi atrás do grupo pedindo que não levassem o irmão. Nesse momento, ele foi surpreendido por vários disparos. Logo depois, Ruan também foi executado.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcus Vinícius Rodrigues, as vítimas eram inocentes. Damião foi morto por abordar os criminosos e Ruan foi executado logo depois, provavelmente por queima de arquivo.

Os assassinos já fizeram parte do tráfico no Morro da Piedade, mas foram expulsos pelo dono do morro, João Paulo Ferreira Dias, e a família dele. Os criminosos expulsos juntaram-se com traficantes de outros morros na tentativa de tomar a Piedade de volta, afirmou o delegado.

A tentativa de tomar o morro deixou um rastro de tiroteios, mortes e moradores expulsos, na Piedade e Morro do Moscoso.

ARMAS E COLETES

Às 12 horas desta quarta-feira (21) , após denúncias de que dois homens estavam armados no Morro da Capixaba, a Polícia Militar localizou o foragido Gean, um dos acusados pela morte dos irmãos Damião e Ruan. Com ele, estava Josenilton Correia, 31.

No momento da prisão, os dois estavam em cima de uma laje. Ao verem os policiais, tentaram se esconder, mas os PMs cercaram a casa e conseguiram prender os dois, que não reagiram.

A dupla estava com duas pistolas calibre 9 milímetros, uma pistola ponto 40 e uma escopeta calibre 12, além de várias munições, alongador de pistola, coletes a prova de balas e radiocomunicadores. Segundo a PM, Gean também é responsável por aterrorizar moradores da região da Piedade.