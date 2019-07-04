Home
>
Polícia
>
Idosa agredida em assalto em Cariacica recebe alta

Idosa agredida em assalto em Cariacica recebe alta

Idosa foi alvo de pancadas no rosto durante um roubo à residência onde ela morava, em Cariacica-Sede, no último domingo (30)

Gazeta IOnline

Publicado em 4 de julho de 2019 às 22:50

 - Atualizado há 6 anos

Uma idosa, de 82 anos, e uma cuidadora de idosos, 56 anos, foram agredidas durante um assalto Crédito: Glacieri Carrareto

A idosa de 82 anos agredida durante um assalto em Cariacica recebeu alta do hospital na noite de quarta-feira (3). Ela foi alvo de pancadas no rosto durante um roubo à residência onde ela morava, em Cariacica-Sede, no domingo (30). Um dos criminosos usou uma arma de fogo para bater no rosto e na cabeça da idosa, que precisou ser internada devido aos ferimentos.

Recomendado para você

Confronto começou após provocações entre vascaínos e tricolores após a semifinal da Copa do Brasil, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de quinta-feira (11)

Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

O crime aconteceu de madrugada. Dois bandidos entraram na casa após arrombar a janela de um dos quartos da residência. A cuidadora de idosos, de 56 anos, que estava dormindo no mesmo quarto que a idosa, levantou após ouvir um barulho.

> Cuidadora conta que assaltante usou arma para espancar idosa em Cariacica

Assim que chegou à porta do quarto, ela foi surpreendida por um dos criminosos que a empurrou. A cuidadora caiu no chão. A idosa, que possui Alzheimer e não fala, tentou erguer a cabeça para entender o que acontecia, e foi alvo de pancadas do criminoso.

A cuidadora tentou intervir e também levou socos no rosto que quebraram o óculos que ela usava. Ela chegou a desmaiar e somente quando acordou conseguiu pedir socorro.

Foram levados R$ 110 em dinheiro da bolsa da cuidadora. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Segurança Patrimonial.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais