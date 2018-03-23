Identificados suspeitos de matar motorista de aplicativo em Vitória

Cristian é apontado como o assassino do motorista.André (à direita) é investigado por ter feito a chamada do veículo pelo aplicativo. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil identificou os suspeitos do assassinato do motorista de aplicativo José Augusto Zatta, de 56 anos. O crime ocorreu no dia 11, na Praia do Canto, em Vitória. Segundo a polícia, Cristian Patrick Buril de Andrade, 21 anos, e um adolescente, 17 anos, são traficantes da região de Jardim Camburi.

A dupla entrou no carro de José Augusto às 4h47 do dia do crime. Ele anunciaram o assalto e a polícia ainda não sabe se o motorista reagiu. Com base nas imagens de câmeras de segurança, foi possível perceber que Cristian entrou no banco de trás e o menor no carona. Como o tiro que o motorista recebeu foi dado na nuca, a polícia acredita que o autor do disparo seja Cristian, já que ele seguia atrás da vítima.

Depois que o motorista foi morto, eles abandonaram o veículo em uma rua ao lado de um posto de gasolina às 4h54, um intervalo de sete minutos entre o assassinato e o momento em que eles deixam o carro. Segundo o delegado Ricardo Toledo, responsável pela investigação, a ação dos criminosos contou com a ajuda de André Luis Rodrigues Patrocínio Folador, conhecido como "2D", de 21 anos. Ele é apontado pela polícia como a pessoa que fez o chamado no aplicativo.

Cristian, André e o menor fazem parte de um grupo de traficantes de drogas de Jardim Camburi. A polícia acredita que a intenção do trio com o assalto era se capitalizar ou usar o carro para alguma atividade do tráfico.

O trio segue sendo procurado pela equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos

BANDIDOS AGEM EM CONDOMÍNIO

Ainda de acordo com o delegado, os bandidos comandam a venda de drogas em um condomínio perto da igreja católica do bairro. Quando assumiram o tráfico, eles trocaram todos os cadeados para controlar quem entrava e saía do local. Os moradores eram ameaçados com uma pistola com mira laser e obrigados abaixar o vidro do carro ao entrar no condomínio.

O CRIME

O motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56, foi assassinado após bandidos embarcarem na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo Pessoal

O corpo do motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56 anos, foi encontrado na manhã do dia 11 deste mês na Avenida Saturnino de Brito, perto da lanchonete Bob's, na Praia do Canto, em Vitória. O assassinato teria acontecido por volta das 4 horas da manhã.

Quando avistaram o corpo, moradores da região pensaram que poderia se tratar de um atropelamento. O Samu e a Polícia Militar foram chamados, mas quando chegaram ao local, os socorristas perceberam que o homem tinha uma perfuração na nuca.

Por volta das 6 horas, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o local e o corpo de José Augusto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).

Após encontrarem o corpo do motorista, a polícia recebeu uma outra denúncia. Um carro estaria abandonado, com as portas abertas e marcas de sangue, próximo a um posto de gasolina na Rua Antônio Damiani, também na Praia do Canto.

Testemunhas disseram aos policiais que viram dois homens correndo por essa rua e jogando a chave do carro no chão. A perícia constatou que o homem encontrado perto da lanchonete havia sido assassinado dentro desse veículo.

CÂMERA FLAGROU DUPLA

Após abandonarem o corpo próximo a uma lanchonete da Avenida Saturino de Brito, na Praia do Canto, os dois suspeitos de assassinarem o motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56 anos, seguiram com o veículo do motorista até a Rua Antônio Damiani, na esquina com a Avenida Saturnino de Brito, e deixam o local com tranquilidade, já às 4h53 da manhã.

A ação foi registrada por câmeras de segurança de um comércio. Nas imagens, a dupla entra com o carro do motorista na rua estreita, ao lado de um posto de combustíveis. Depois de 30 segundos, os dois homens, ambos sem camisa, um deles carregando um par de tênis nas mãos, aparecem saindo do local onde abandonaram o carro.

Eles andam sem pressa e, no percurso sentido praia de Camburi, um deles joga as chaves do Sandero no chão do posto de combustíveis, e seguem o caminho.