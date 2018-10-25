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Investigação

Hóspede é encontrado morto dentro de quarto de hotel em Vitória

Segundo funcionários, o hóspede é um homem que deu entrada no hotel na quarta-feira (24) e deveria encerrar a estadia nesta quinta (25), ao meio-dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 19:18

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 19:18

Hóspede é encontrado morto dentro de quarto de hotel em Vitória Crédito: Glacieri Carrareto
Um hóspede foi encontrado morto no quarto de um hotel, na Vila Rubim, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (25).
Segundo informações de funcionários, o hóspede é um homem que deu entrada no hotel na quarta-feira (24) e deveria encerrar a estadia hoje, ao meio-dia. Durante a tarde, funcionários do hotel perceberam que o hóspede não havia deixado as chaves do quarto e entraram no local para verificar, e acabaram encontrando o corpo.
As polícias militar e civil foram acionadas e estiveram no local. A perícia da Polícia Civil também trabalhou no quarto onde estava o rapaz.
> Homem ejacula em mulher dentro de Transcol em Vitória
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal, em Vitória, onde será investigada a causa da morte.

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