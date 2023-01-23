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Muitos tiros

Homens são baleados dentro de carro metralhado em Vila Velha

A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso; um dos feridos não resistiu e morreu após dar entrada no hospital
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 jan 2023 às 13:40

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 13:40

Um carro foi alvo de bandidos e metralhado no fim da manhã desta segunda-feira (23), em Vale Encantado, Vila Velha. Dois homens, de 24 e 26 anos, ficaram feridos e tiveram que ser socorridos para o hospital. Por volta das 18h, um deles não resistiu aos ferimentos.
De acordo com apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o crime foi muito rápido: toda a ação durou cerca de cinco segundos. Os criminosos estavam em um carro, que pareou o das vítimas, e foram iniciados os tiros. O veículo foi atingido por 26 disparos de arma de fogo. 
O homem que estava no banco do carona foi atingido mais gravemente: no peito e na cabeça. Identificado como Leonardo Gomes Santos Júnior, de 24 anos, ele perdeu massa encefálica e morreu após dar entrada no hospital. 
Já o motorista foi baleado na perna, quadril, costas e braço.
Homens são baleados dentro de carro metralhado em Vila Velha
Polícia Militar informou que os jovens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhados ao  Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento.

Atualização

23/01/2022 - 9:00
Um dos baleados não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. O texto foi atualizado. 

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