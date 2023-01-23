Um carro foi alvo de bandidos e metralhado no fim da manhã desta segunda-feira (23), em Vale Encantado, Vila Velha . Dois homens, de 24 e 26 anos, ficaram feridos e tiveram que ser socorridos para o hospital. Por volta das 18h, um deles não resistiu aos ferimentos.

De acordo com apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o crime foi muito rápido: toda a ação durou cerca de cinco segundos. Os criminosos estavam em um carro, que pareou o das vítimas, e foram iniciados os tiros. O veículo foi atingido por 26 disparos de arma de fogo.

O homem que estava no banco do carona foi atingido mais gravemente: no peito e na cabeça. Identificado como Leonardo Gomes Santos Júnior, de 24 anos, ele perdeu massa encefálica e morreu após dar entrada no hospital.

Já o motorista foi baleado na perna, quadril, costas e braço.

Your browser does not support the audio element. Homens são baleados dentro de carro metralhado em Vila Velha

Polícia Militar informou que os jovens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória

A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento.