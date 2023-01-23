Cavalos soltos na BR 101 causam acidente com capotamento na Serra

O cantor Marcus Rauta, motorista de um dos veículos, estava indo para Guarapari, quando avistou o primeiro cavalo e conseguiu desviar. Porém, logo em seguida, ele bateu no outro. Depois, mais dois automóveis acabaram gerando um engavetamento, sendo que um deles chegou a capotar.
"Tinha um cavalo branco à direita. A gente desviou dele e acabou pegando no cavalo preto. Se a gente não desviasse de um, iria bater no outro, não tinha para onde correr"
Segundo testemunhas, o outro cavalo que também passava pela pista no momento do acidente não foi atingido e saiu pelo acostamento. Não há informações sobre quem é o dono deles. Motoristas que passam pelo trecho dizem que é comum a presença de animais na rodovia.
Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que, em caso de acidentes com animais, os donos dos bichos podem ser responsabilizados. Já a remoção dos animais da pista, segundo a corporação, é de responsabilidade da concessionária da rodovia.
Por sua vez, a Eco101 informou que o cavalo será removido por uma equipe de conservação da rodovia e que realiza, de forma constante, campanhas de conscientização para os produtores rurais sobre a importância de manter os animais em segurança e de fazer a manutenção das cercas.