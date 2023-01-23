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Um animal morreu

Cavalos soltos na BR 101 causam acidente com capotamento na Serra

Acidente envolvendo três carros aconteceu nesse domingo (22) e, por sorte, ninguém ficou ferido; donos dos animais ainda não foram identificados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2023 às 12:44

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:44

Carro capotou após bater no veículo que colidiu com cavalo na BR-101 na Serra, ES
Carro capotou após bater no veículo que colidiu com cavalo na BR 101, na Serra Crédito: Wagner Martins
Dois cavalos que estavam soltos causaram um acidente durante a noite desse domingo (22), na BR 101, perto da saída do bairro Carapina, na Serra. Apesar de três carros terem se envolvido na batida, ninguém ficou ferido. No entanto, um dos animais acabou morrendo no local.
O cantor Marcus Rauta, motorista de um dos veículos, estava indo para Guarapari, quando avistou o primeiro cavalo e conseguiu desviar. Porém, logo em seguida, ele bateu no outro. Depois, mais dois automóveis acabaram gerando um engavetamento, sendo que um deles chegou a capotar.
"Tinha um cavalo branco à direita. A gente desviou dele e acabou pegando no cavalo preto. Se a gente não desviasse de um, iria bater no outro, não tinha para onde correr"
Marcus Rauta - Motorista de um dos carros
Segundo testemunhas, o outro cavalo que também passava pela pista no momento do acidente não foi atingido e saiu pelo acostamento. Não há informações sobre quem é o dono deles. Motoristas que passam pelo trecho dizem que é comum a presença de animais na rodovia.
Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que, em caso de acidentes com animais, os donos dos bichos podem ser responsabilizados. Já a remoção dos animais da pista, segundo a corporação, é de responsabilidade da concessionária da rodovia.
Por sua vez, a Eco101 informou que o cavalo será removido por uma equipe de conservação da rodovia e que realiza, de forma constante, campanhas de conscientização para os produtores rurais sobre a importância de manter os animais em segurança e de fazer a manutenção das cercas.

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