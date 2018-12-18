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Homens armados ateiam fogo em barreiras e param ônibus em Vitória

Segundo a PM, ato seria um protesto contra uma morte ocorrida em Santo Antônio, na última sexta-feira, quando um suspeito de tráfico foi morto ao apontar arma para militares

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 18:10
Homens armados ateiam fogo em barreiras e param ônibus em Vitória Crédito: Glacieri Carrareto
Homens armados e usando máscaras atearam fogo em barreiras na pista da Avenida Santo Antônio na tarde desta terça-feira (18). Segundo informações da Polícia Militar, o grupo desceu pela escadaria Izauro Pirolo e fizeram cerca de quatro barreiras com fogo ao longo da avenida. 
Cinco ônibus foram parados pelos criminosos, que ordenaram que os motoristas manobrassem os coletivos na transversal da pista.
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A Polícia Militar foi acionada por populares e conteve a primeira barreira. Quando os militares chegaram ao local, o grupo já havia subido pela escadaria. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e conteve as demais barreiras.

Segundo a PM, a situação seria um protesto por uma morte ocorrida no bairro, na noite de sexta feira (14). 
Apesar do ocorrido, os coletivos circulam normalmente pela região, segundo a GVBus e o Setpes.
A MORTE EM SANTO ANTÔNIO
Homem foi morto dentro de casa de moradora Crédito: Bianca Vailant
Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Morro do Alagoano terminou com um suspeito morto dentro da casa de uma moradora do bairro Santo Antônio, em Vitória. O caso aconteceu por volta das 18 horas da última sexta-feira (14).
A moradora da casa invadida contou que viveu momentos de desespero. Estou muito nervosa, nunca tinha passado por uma situação dessas, desabafou.
A Polícia Militar informou, em nota, que durante patrulhamento no Morro do Alagoano, em Vitória, quatro homens, ao avistarem as equipes policiais, fugiram pelas ruas do bairro e foram perseguidos pelos militares. Durante a perseguição, três dos suspeitos conseguiram fugir e o quarto, em fuga, correu em direção a uma escadaria da região.
No local, o suspeito, Erivelson Alves da Silva, 23 anos, sofreu uma provável queda e uma fratura exposta no pé esquerdo. Apesar da lesão, o homem continuou a fuga pelas escadarias, quando se deparou com um portão aberto e invadiu a residência de um dos moradores, deixando um rastro de sangue, que foi seguido pelos policiais.
Enquanto seguiam as manchas de sangue, uma testemunha indicou para os policiais que o suspeito teria invadido a residência. Ao localizarem o indivíduo ferido na escada da residência, os militares perceberam que ele fazia uso de um telefone celular.
O policial então pediu para que o criminoso largasse o aparelho, e ele afirmou que estaria pedindo socorro ao Samu. Apesar da orientação dos militares, o suspeito, mesmo ferido, insistiu na fuga.
Nesse momento, o suspeito, que ainda estava na escada da residência, invadiu o interior da casa e foi seguido pelo policial. Ao perceber a que não era possível dar continuidade à fuga, o criminoso sacou uma arma e apontou para o policial, que reagiu à ameaça e baleou o suspeito.
INVESTIGAÇÕES
Em nota, a PM afirmou que valoriza a vida de qualquer pessoa durante suas ações e treinamentos. Contudo, usará sempre da técnica e força proporcional necessária para preservar também a integridade dos policiais que atuam em defesa da sociedade.
De acordo com a Polícia Civil, Erivelson foi baleado duas vezes no peito, uma na mão e outra no pé direito. Com ele foram encontrados uma pistola 380 e maconha, segundo a PM.
Antes de morrer, o suspeito ainda teria ligado para a mãe e informado que entrou em um confronto com a polícia e que, durante a fuga, teria perdido o pé.
Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e fizeram uma perícia no local.

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