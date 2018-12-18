Homens armados ateiam fogo em barreiras e param ônibus em Vitória Crédito: Glacieri Carrareto

Homens armados e usando máscaras atearam fogo em barreiras na pista da Avenida Santo Antônio na tarde desta terça-feira (18). Segundo informações da Polícia Militar, o grupo desceu pela escadaria Izauro Pirolo e fizeram cerca de quatro barreiras com fogo ao longo da avenida.

Cinco ônibus foram parados pelos criminosos, que ordenaram que os motoristas manobrassem os coletivos na transversal da pista.

A Polícia Militar foi acionada por populares e conteve a primeira barreira. Quando os militares chegaram ao local, o grupo já havia subido pela escadaria. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e conteve as demais barreiras.





Segundo a PM, a situação seria um protesto por uma morte ocorrida no bairro, na noite de sexta feira (14).

Apesar do ocorrido, os coletivos circulam normalmente pela região, segundo a GVBus e o Setpes.

A MORTE EM SANTO ANTÔNIO

Homem foi morto dentro de casa de moradora Crédito: Bianca Vailant

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Morro do Alagoano terminou com um suspeito morto dentro da casa de uma moradora do bairro Santo Antônio, em Vitória. O caso aconteceu por volta das 18 horas da última sexta-feira (14).

A moradora da casa invadida contou que viveu momentos de desespero. Estou muito nervosa, nunca tinha passado por uma situação dessas, desabafou.

Polícia Militar informou, em nota, que durante patrulhamento no Morro do Alagoano, em Vitória, quatro homens, ao avistarem as equipes policiais, fugiram pelas ruas do bairro e foram perseguidos pelos militares. Durante a perseguição, três dos suspeitos conseguiram fugir e o quarto, em fuga, correu em direção a uma escadaria da região. informou, em nota, que durante patrulhamento no Morro do Alagoano, em Vitória, quatro homens, ao avistarem as equipes policiais, fugiram pelas ruas do bairro e foram perseguidos pelos militares. Durante a perseguição, três dos suspeitos conseguiram fugir e o quarto, em fuga, correu em direção a uma escadaria da região.

No local, o suspeito, Erivelson Alves da Silva, 23 anos, sofreu uma provável queda e uma fratura exposta no pé esquerdo. Apesar da lesão, o homem continuou a fuga pelas escadarias, quando se deparou com um portão aberto e invadiu a residência de um dos moradores, deixando um rastro de sangue, que foi seguido pelos policiais.

Enquanto seguiam as manchas de sangue, uma testemunha indicou para os policiais que o suspeito teria invadido a residência. Ao localizarem o indivíduo ferido na escada da residência, os militares perceberam que ele fazia uso de um telefone celular.

O policial então pediu para que o criminoso largasse o aparelho, e ele afirmou que estaria pedindo socorro ao Samu. Apesar da orientação dos militares, o suspeito, mesmo ferido, insistiu na fuga.

Nesse momento, o suspeito, que ainda estava na escada da residência, invadiu o interior da casa e foi seguido pelo policial. Ao perceber a que não era possível dar continuidade à fuga, o criminoso sacou uma arma e apontou para o policial, que reagiu à ameaça e baleou o suspeito.

INVESTIGAÇÕES

Em nota, a PM afirmou que valoriza a vida de qualquer pessoa durante suas ações e treinamentos. Contudo, usará sempre da técnica e força proporcional necessária para preservar também a integridade dos policiais que atuam em defesa da sociedade.

De acordo com a Polícia Civil, Erivelson foi baleado duas vezes no peito, uma na mão e outra no pé direito. Com ele foram encontrados uma pistola 380 e maconha, segundo a PM.

Antes de morrer, o suspeito ainda teria ligado para a mãe e informado que entrou em um confronto com a polícia e que, durante a fuga, teria perdido o pé.