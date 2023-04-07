Homem vai preso por suspeita de acariciar menina na Praça dos Namorados

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 47 anos foi preso na noite de quinta-feira (6), em Vitória, suspeito de acariciar as partes íntimas de uma menina de 13 anos, na Praça dos Namorados. A irmã dela, de 8 anos, também estava no local.

Segundo informações recebidas pela reportagem, ele foi denunciado a uma equipe de policiais que fazia o patrulhamento na Praia do Canto, que disse ter visto a cena. Depois da denúncia, os agentes localizaram o grupo e realizaram uma abordagem cautelosa, por envolver menores.

Questionado sobre estar na praça com as meninas, o homem informou que era amigo da mãe delas. Segundo ele, o grupo estava retornando de um passeio ao shopping e dali iriam para casa. Por telefone, a mãe teria informado aos policiais que o homem era um primo e que havia autorizado o passeio.

O grupo, bem como a testemunha, foram encaminhados à Delegacia da Mulher, no bairro Ilha de Santa Maria.