Homem vai preso por suspeita de acariciar menina na Praça dos Namorados

Um homem de 47 anos foi preso na noite de quinta-feira (6), em Vitória, suspeito de acariciar as partes íntimas de uma menina de 13 anos, na Praça dos Namorados. A irmã dela, de 8 anos, também estava no local.
Segundo informações recebidas pela reportagem, ele foi denunciado a uma equipe de policiais que fazia o patrulhamento na Praia do Canto, que disse ter visto a cena. Depois da denúncia, os agentes localizaram o grupo e realizaram uma abordagem cautelosa, por envolver menores.
Questionado sobre estar na praça com as meninas, o homem informou que era amigo da mãe delas. Segundo ele, o grupo estava retornando de um passeio ao shopping e dali iriam para casa. Por telefone, a mãe teria informado aos policiais que o homem era um primo e que havia autorizado o passeio.
O grupo, bem como a testemunha, foram encaminhados à Delegacia da Mulher, no bairro Ilha de Santa Maria.
A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito, de 47 anos, foi encaminhado pela Guarda Municipal ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde aguarda audiência de custódia.