Homem vai para cadeia por agredir e manter mulher presa dentro de casa em Vila Velha

O detido foi identificado como Antônio Enoque Matos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava com escoriações em todo o corpo

Homem foi preso acusado de agredir mulher em Vila Velha. (Oliveira Alves)

Um homem de 53 anos foi preso por agredir e manter uma mulher em cárcere privado na casa onde moram, no bairro São Torquato, em Vila Velha. A vítima, que tem 59 anos e não terá o nome identificado nesta reportagem, vivia com o agressor havia três anos e está com marcas das agressões em todo o corpo.

O homem preso é Antônio Enoque Matos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava com escoriações em várias partes do corpo, incluindo no rosto. Ele ainda obrigava a mulher a usar entorpecentes, segundo o boletim. Ainda conforme investigação da polícia, a vítima era abusada sexualmente pelo homem.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir ao Pronto Atendimento de Cobilândia, onde uma vítima de agressão física estava sendo atendida. O médico informou à polícia que a mulher estava com as lesões, que teriam sido causadas pelo companheiro dela. Foi a equipe médica quem chamou a polícia. O homem estava com a vítima no PA quando a PM chegou.

Em entrevista à TV Gazeta, a mulher relatou sobre o medo que sentia e como era tratada pelo homem dentro de casa.

"O que eu passei com ele... não desejo nem para um cachorro. Ele me batia, me agredia, tentava me furar com faca. Eu tinha medo", afirmou.

O agressor de 53 anos confirmou que agrediu a esposa. Ele foi conduzido à 2ª Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que Antônio Enoque Matos foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça e cárcere privado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A Secretaria de Estado da Justiça confirmou que Antônio deu entrada no Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (7).

