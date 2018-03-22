Homem vai a delegacia para registrar BO e acaba preso em Vitória

Genair Oliveira da Costa, de 54 anos, foi detido na manhã desta terça-feira Crédito: Polícia Civil

Foragido da polícia há quase dois anos, Genair Oliveira da Costa foi preso na manhã desta terça-feira (20) depois de procurar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória, para registrar um boletim de ocorrência de perda de documentos.

Genair, de 54 anos, tinha um mandado de prisão em aberto desde novembro de 2016 por estupro e tentativa de homicídio.

Na época do crime, que aconteceu em 2015 em Nova Venécia, no Norte do Estado, ele fugiu para São Paulo e se escondeu em casa de familiares, segundo a polícia. Porém, há cerca de seis meses, o criminoso voltou para o Espírito Santo por acreditar que "a poeira já tinha baixado", como contou o delegado Lorenzo Pazolini, titular da DPCA.

O delegado afirmou que Genair acreditava que só poderia ser preso em Nova Venécia, município onde aconteceu o crime e, por isso, não teria se preocupado quando procurou a delegacia, em Vitória, para registrar o boletim de ocorrência.

Quando ele foi questionado pelo mandado que estava em aberto, primeiro ele se fez de desentendido, depois afirmou que se lembrava de um desentendimento, mas não se lembrava do que tinha acontecido de fato, contou o delegado.

O CRIME

Genair era acusado de estuprar e tentar matar uma mulher, que não teve a idade revelada, em Nova Venécia, no dia 14 de junho de 2015.

Segundo denúncia da polícia, o criminoso procurou a mulher, que lavava roupas na região, para contratar os serviços dela. Ao chegar no local, a vítima estava ocupada, por isso ela disse que iria na casa dele mais tarde para acertarem os detalhes.

Chegando na casa do acusado, Genair tentou estuprar a mulher, que resistiu. O acusado chegou a arrancar as roupas da vítima, que entrou em luta corporal com ele.

FUGA

Ao perceber que não conseguiria consumar o ato, Genair pegou uma faca e atingiu a mulher na cabeça algumas vezes. Depois, ele acertou a vítima com chutes e socos. Durante a agressão, a vítima desmaiou. Nesse momento, Genair pensou que a havia matado, e por isso fugiu do local.

O mandado de prisão de Genair, por estupro e tentativa de homicídio, foi cumprido e ele foi encaminhado a Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV 5), no Xuri.