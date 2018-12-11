Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homicídio

Homem tenta matar ex-companheira e é assassinado em Linhares

Leandro Azevedo de Souza teria tirado uma faca dentro da mochila que carregava e desferido alguns golpes na altura do tórax da muher; a ex-companheira conseguiu desarmar o acusado e o atingiu também com golpes de faca

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 23:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 23:16
Homem tenta matar ex-companheira e morre em Linhares Crédito: Brunela Alves
Um homem de 32 anos tentou matar a ex-companheira e acabou morrendo em Linhares, no Norte do Estado. A mulher desferiu golpes de faca contra o rapaz.
> Ambulante é espancado e tem corpo queimado em Cariacica
De acordo com informações da Polícia Militar, no início da tarde desta segunda-feira (10), o suspeito Leandro Azevedo de Souza chegou de moto na casa da vítima, e os dois começaram a discutir, quando a mulher gritou por socorro.
> Mecânico é assassinado com quatro tiros dentro de bar em Cariacica
Testemunhas informaram que o homem teria tirado uma faca dentro da mochila que carregava e desferido alguns golpes na altura do tórax da vítima.
Vizinhos informaram que, mesmo ferida, a mulher conseguiu desarmar o suspeito e teria dado uma facada nele. Leandro ainda tentou sair da casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A mulher foi socorrida para o Hospital Rio Doce, no qual ela passou por uma cirurgia e segue internada na UTI em estado estável.
Há exato um mês, a vítima conseguiu na Justiça uma medida protetiva para que o suspeito não se aproximasse dela. Na medida, a mulher alegou que sofria violência doméstica.
> Bandidos invadem casa e tocam o terror durante assalto em Cariacica
A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados