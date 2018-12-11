Homem tenta matar ex-companheira e é assassinado em Linhares

Um homem de 32 anos tentou matar a ex-companheira e acabou morrendo em Linhares, no Norte do Estado. A mulher desferiu golpes de faca contra o rapaz.
De acordo com informações da Polícia Militar, no início da tarde desta segunda-feira (10), o suspeito Leandro Azevedo de Souza chegou de moto na casa da vítima, e os dois começaram a discutir, quando a mulher gritou por socorro.
Testemunhas informaram que o homem teria tirado uma faca dentro da mochila que carregava e desferido alguns golpes na altura do tórax da vítima.
Vizinhos informaram que, mesmo ferida, a mulher conseguiu desarmar o suspeito e teria dado uma facada nele. Leandro ainda tentou sair da casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A mulher foi socorrida para o Hospital Rio Doce, no qual ela passou por uma cirurgia e segue internada na UTI em estado estável.
Há exato um mês, a vítima conseguiu na Justiça uma medida protetiva para que o suspeito não se aproximasse dela. Na medida, a mulher alegou que sofria violência doméstica.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.