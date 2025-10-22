Homem tenta fugir da PM a cavalo após agredir companheira em Cariacica

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:23
Um homem de 32 anos foi preso após agredir a companheira e tentar fugir da Polícia Militar montado a cavalo no bairro Santa Luzia, em Cariacica, na última terça-feira (21). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que sofreu violência durante toda a noite e ainda foi ameaçada pelo suspeito.
Os policiais foram acionados para apurar o caso e, quando chegaram ao local, o homem fugiu em alta velocidade, montado a cavalo. Segundo o boletim de ocorrência, ele atravessou terrenos baldios e ruas estreitas, o que dificultou o avanço das viaturas.
Em determinado momento, o suspeito entrou em uma área de pasto com morro íngreme, tentando atrasar a ação policial. Buscas foram realizadas na região, mas o homem não foi encontrado de imediato.
Após novas buscas e apoio de outras equipes, o criminoso foi localizado escondido em uma área de mata. Ele foi detido e, segundo os policiais, estava desorientado, com fala desconexa, e relatou ter usado cocaína durante a noite.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por injúria, ameaça qualificada e “vias de fato” — agressão física sem resultado de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. A corporação informou ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por roubo qualificado. O suspeito foi encaminhado ao presídio. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.
*Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Júlia Afonso.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o