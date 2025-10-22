Violência doméstica

Homem tenta fugir da PM a cavalo após agredir companheira em Cariacica

Suspeito foi encontrado em área de mata e acabou levado à delegacia; caso aconteceu no bairro Santa Luzia, na terça-feira (21)

Gustavo Domingos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:23

Delegacia Regional de Cariacica, onde caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 32 anos foi preso após agredir a companheira e tentar fugir da Polícia Militar montado a cavalo no bairro Santa Luzia, em Cariacica, na última terça-feira (21). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que sofreu violência durante toda a noite e ainda foi ameaçada pelo suspeito.

Os policiais foram acionados para apurar o caso e, quando chegaram ao local, o homem fugiu em alta velocidade, montado a cavalo. Segundo o boletim de ocorrência, ele atravessou terrenos baldios e ruas estreitas, o que dificultou o avanço das viaturas.

Em determinado momento, o suspeito entrou em uma área de pasto com morro íngreme, tentando atrasar a ação policial. Buscas foram realizadas na região, mas o homem não foi encontrado de imediato.

Após novas buscas e apoio de outras equipes, o criminoso foi localizado escondido em uma área de mata. Ele foi detido e, segundo os policiais, estava desorientado, com fala desconexa, e relatou ter usado cocaína durante a noite.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por injúria, ameaça qualificada e “vias de fato” — agressão física sem resultado de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. A corporação informou ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por roubo qualificado. O suspeito foi encaminhado ao presídio. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.

*Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Júlia Afonso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta