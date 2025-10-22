Home
>
Polícia
>
Homem tenta fugir da PM a cavalo após agredir companheira em Cariacica

Homem tenta fugir da PM a cavalo após agredir companheira em Cariacica

Suspeito foi encontrado em área de mata e acabou levado à delegacia; caso aconteceu no bairro Santa Luzia, na terça-feira (21)

Gustavo Domingos

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:23

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica, onde caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 32 anos foi preso após agredir a companheira e tentar fugir da Polícia Militar montado a cavalo no bairro Santa Luzia, em Cariacica, na última terça-feira (21). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que sofreu violência durante toda a noite e ainda foi ameaçada pelo suspeito.

Recomendado para você

Franklin Castão Pereira e os soldados Luan Eduardo Pompermaier Silva e Leonardo Gonçalves Machado são réus no processo que apura o crime

PMs prestam depoimento sobre morte de adolescente jogado da Segunda Ponte

Golpe simula alerta do GOV.BR e até boleto é emitido em site falso; Governo Federal já emitiu comunicado dizendo que não envia links à população

Golpistas enviam SMS com notificação de suspensão da CNH; entenda

Suspeito foi encontrado em área de mata e acabou levado à delegacia; caso aconteceu no bairro Santa Luzia, na terça-feira (21)

Homem tenta fugir da PM a cavalo após agredir companheira em Cariacica

Os policiais foram acionados para apurar o caso e, quando chegaram ao local, o homem fugiu em alta velocidade, montado a cavalo. Segundo o boletim de ocorrência, ele atravessou terrenos baldios e ruas estreitas, o que dificultou o avanço das viaturas.

Em determinado momento, o suspeito entrou em uma área de pasto com morro íngreme, tentando atrasar a ação policial. Buscas foram realizadas na região, mas o homem não foi encontrado de imediato.

Após novas buscas e apoio de outras equipes, o criminoso foi localizado escondido em uma área de mata. Ele foi detido e, segundo os policiais, estava desorientado, com fala desconexa, e relatou ter usado cocaína durante a noite.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por injúria, ameaça qualificada e “vias de fato” — agressão física sem resultado de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. A corporação informou ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por roubo qualificado. O suspeito foi encaminhado ao presídio. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.

*Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Júlia Afonso.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais