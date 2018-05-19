Homem tenta engolir pedra de crack para escapar de flagrante em São Mateus

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps

Um suspeito de tráfico de drogas engoliu uma pedra de crack para escapar do flagrante da Polícia Militar na noite desta sexta-feira (18), em São Mateus, Norte do Estado, mas não conseguiu. Na casa dele, no bairro Cacique, os policiais encontraram mais drogas e R$ 622 em dinheiro.

Os militares tiveram a entrada na residência permitida pela mãe do suspeito, que fazia a limpeza do imóvel. A mulher contou aos PMs que o filho tinha se mudado para aquela nova casa justamente por ter envolvimento com entorpecentes, pois, na casa anterior em que ele morava com a família, causava sérios transtornos.

No quarto do suspeito foram apreendidas 19 pedras de crack e uma bucha de maconha, além de dinheiro. De acordo com o boletim policial, o suspeito declarou que não exerce nenhum tipo de atividade remunerada. Ele foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A identidade do detido não foi divulgada.