Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Espertinho"

Homem tenta engolir pedra de crack para escapar de flagrante em São Mateus

Apesar da tentativa, ele não conseguiu engolir a droga. Na casa dele os policiais encontraram mais drogas e dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 17:13

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 17:13

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps
Um suspeito de tráfico de drogas engoliu uma pedra de crack para escapar do flagrante da Polícia Militar na noite desta sexta-feira (18), em São Mateus, Norte do Estado, mas não conseguiu. Na casa dele, no bairro Cacique, os policiais encontraram mais drogas e R$ 622 em dinheiro.
Os militares tiveram a entrada na residência permitida pela mãe do suspeito, que fazia a limpeza do imóvel. A mulher contou aos PMs que o filho tinha se mudado para aquela nova casa justamente por ter envolvimento com entorpecentes, pois, na casa anterior em que ele morava com a família, causava sérios transtornos.
No quarto do suspeito foram apreendidas 19 pedras de crack e uma bucha de maconha, além de dinheiro. De acordo com o boletim policial, o suspeito declarou que não exerce nenhum tipo de atividade remunerada. Ele foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A identidade do detido não foi divulgada.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados