Homem tenta dar 'carteirada' ao ser preso por furto em supermercado de Vitória

Roberto Zatta dos Santos, de 54 anos, estava com três peças de salame e uma de queijo, avaliados em R$ 74,67; ele alegou ser servidor para tentar escapar

Eduarda Lisboa

Reporter / [email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:33

Delegacia Regional de Vitória
Roberto Zatta dos Santos, de 54 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 54 anos, identificado como Roberto Zatta dos Santos, foi preso nesta segunda-feira (29) após ser flagrado furtando três peças de salame e uma de queijo em um supermercado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A Polícia Militar disse que, ao ser confrontado por seguranças, o suspeito apresentou uma carteira do Poder Judiciário e tentou intimidar os funcionários com ameaças.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito escondeu três peças de salame e uma de queijo nos bolsos e tentou sair sem pagar os produtos, avaliados em R$ 74,67. Quando foi abordado por um segurança do local, Roberto apresentou uma carteira do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) com a identificação do Juizado da Infância e da Juventude.

► Procurado pela reportagem, o TJES disse que não consta nos registros nenhum servidor com esse nome. 

Os seguranças ainda relatam aos militares que, além de apresentar o documento, Roberto passou a ameaçar um funcionário. Em uma gravação exibida aos policiais, o homem dizia que o caso “não daria em nada” e que retornaria ao supermercado para “resolver a situação”.

A PM ainda informou que o suspeito foi questionado pelos militares e disse que a carteira apresentada era um presente. Ele também afirmou ser suboficial da reserva da Marinha, mas disse não possuir identificação.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante por furto e ameaça e encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. 

