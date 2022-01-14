Homem suspeito de matar esposa no ES é preso em Minas

Polícias capixaba e mineira prendem suspeito de matar esposa em Mucurici Crédito: Divulgação/ PC

, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (13) em uma operação das polícias Civil e Militar de Mucurici, e da Polícia Militar de Nanuque, em Um homem de 56 anos, suspeito de matar a esposa, de 43 anos, e tentar matar o enteado, de 25 anos, em Mucurici no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (13) em uma operação das polícias Civil e Militar de Mucurici, e da Polícia Militar de Nanuque, em Minas Gerais . A vítima, Lucineia Souza Santos, sofreu ferimentos no braço, no peito e na cabeça. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu nesta quinta-feira (13) no distrito de Água Boa, em Mucurici. Segundo as investigações, o homem, que não teve o nome revelado pela polícia, usou uma espingarda para matar a esposa e ferir o enteado.

"Ele foi na casa da mulher para buscar seus pertences. Os dois discutiram e, nesse momento, o filho dela chegou. O suspeito então pegou arma, atirou contra o enteado, o atingindo no braço. A mulher tentou proteger o filho, mas o suspeito virou na direção dela e disparou diversas vezes", relatou o titular da delegacia de Montanha, Eduardo Mota.

As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas para hospital no município de Montanha , mas a mulher morreu após dar entrada na unidade. A polícia começou a investigar o crime após o conhecimento do fato. A arma do crime foi apreendida ainda na manhã de quinta-feira (13), próximo ao local dos fatos.

Como havia suspeitas de que o homem tinha fugido para a casa de parentes, no município de Nanuque, em Minas Gerais, foi realizada a troca de informações com a Polícia Militar mineira, e resultou na prisão do suspeito na casa de um dos irmãos dele.