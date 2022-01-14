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Feminicídio em Mucurici

Homem suspeito de matar esposa no ES é preso em Minas

Lucineia Souza Santos, de 43 anos, foi baleada e morreu após dar entrada no hospital. Suspeito, de 56 anos, foi preso em Nanuque, Minas Gerais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jan 2022 às 12:57

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:57

Polícias capixaba e mineira prendem suspeito de matar esposa em Mucurici
Polícias capixaba e mineira prendem suspeito de matar esposa em Mucurici Crédito: Divulgação/ PC
Um homem de 56 anos, suspeito de matar a esposa, de 43 anos, e tentar matar o enteado, de 25 anos, em Mucurici, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (13) em uma operação das polícias Civil e Militar de Mucurici, e da Polícia Militar de Nanuque, em Minas Gerais. A vítima, Lucineia Souza Santos, sofreu ferimentos no braço, no peito e na cabeça.  Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. 
O crime ocorreu nesta quinta-feira (13) no distrito de Água Boa, em Mucurici. Segundo as investigações, o homem, que não teve o nome revelado pela polícia, usou uma espingarda para matar a esposa e ferir o enteado.
"Ele foi na casa da mulher para buscar seus pertences. Os dois discutiram e, nesse momento, o filho dela chegou. O suspeito então pegou arma, atirou contra o enteado, o atingindo no braço. A mulher tentou proteger o filho, mas o suspeito virou na direção dela e disparou diversas vezes", relatou o titular da delegacia de Montanha, Eduardo Mota.
As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas para hospital no município de Montanha, mas a mulher morreu após dar entrada na unidade. A polícia começou a investigar o crime após o conhecimento do fato. A arma do crime foi apreendida ainda na manhã de quinta-feira (13), próximo ao local dos fatos.
Como havia suspeitas de que o homem tinha fugido para a casa de parentes, no município de Nanuque, em Minas Gerais, foi realizada a troca de informações com a Polícia Militar mineira, e resultou na prisão do suspeito na casa de um dos irmãos dele.
O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio consumado e tentativa de homicídio qualificado, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

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