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Vista da Serra II

Homem surta, invade mais casas e morre ao cair de prédio na Serra

O rapaz, que não foi identificado no local, tinha entre 25 e 30 anos

Publicado em 

19 set 2019 às 11:23

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 11:23

Polícia Militar foi acionada ao bairro Vista da Serra II Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (19) depois de cair do terceiro andar de um prédio no bairro Vista da Serra II, na Serra, no Espírito Santo. Testemunhas disseram que a vítima parecia estar tendo um surto e que teria invadido outras casas na região.
A dona de casa Tatiana Cruz contou que o homem, que não teve a identidade revelada, entrou em algumas casas em pelo menos três ruas do bairro e causou prejuízos para os moradores.
"Ele desceu os degraus da escadaria que dá acesso a Vista da Serra e começou a pular os muros das residências. Ele derrubou uns dois muros e fez esse trajeto de pular muros de residências em umas três ruas. Ele pulou de 20 a 25 casas", disse.
O construtor Sérgio Jeske é genro de uma idosa de 70 anos que também teve a residência invadida pelo homem. A porta da casa da mulher acabou sendo danificada durante a confusão.
"Ela ficou muito assustada com a situação. Tem um garotinho de 9 anos que mora com ela e ela subiu imediatamente para proteger o menino, com medo desse rapaz subir para lá, mas ele não chegou a subir. Daqui ele foi para outra residência", revelou Sérgio.
Policiais militares estiveram no local e disseram que o rapaz tinha entre 25 e 30 anos. Mesmo sem conhecer a vítima, Sérgio Jeske lamentou a morte devido as circunstâncias.
"Um rapaz novo, forte, poderia ter um bom trabalho, com muitos anos de vida pela frente e morre em uma situação tão estranha como essa aí", concluiu.
 

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