Homem se masturba em ônibus do Transcol e passageira denuncia à polícia

Na última terça-feira (13), um homem se masturbou para uma mulher nos fundos de um ônibus do Transcol Crédito: Divulgação

Uma mulher sentada na cadeira do coletivo, apenas aguardando chegar ao destino. No meio da viagem, entretanto, um homem se masturba para ela, deixando a passageira constrangida, amedrontada e revoltada com a importunação sexual que acabara de sofrer. O fato ocorreu nesta semana com uma mulher dentro de um ônibus do Transcol , na Grande Vitória

O caso foi registrado na última terça-feira (13). Ao se deparar com a cena, a jovem registrou imagem do ato sexual praticado pelo homem e, em seguida, deixou o coletivo, apavorada. Ela fez questão de registrar o ocorrido para ter provas do que havia passado. Somente quando chegou ao trabalho, orientada por outros amigos, a mulher denunciou o homem que se masturbava. Em entrevista à TV Gazeta, ela contou os momentos terríveis que passou. Veja vídeo:

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"Ele esperou (o ônibus) ficar vazio, olhou para trás e foi para os fundos já olhando para mim, e começou a se masturbar olhando para mim", disse a jovem, que não será identificada nesta reportagem. Antes de iniciar o ato em si, o homem já havia encostado na passageira, que se afastou e mudou de assento.

SEM REAÇÃO E MEDO

Perplexa com a cena, a mulher disse não acreditar no que acontecia, ao ponto de "travar" diante da importunação sexual. "Fiquei muito assustada e não queria acreditar naquilo que estava acontecendo comigo. Fiquei em choque e sem reação. As pessoas que estavam no ônibus estavam mais à frente e usavam fone de ouvido. Caso eu tentasse algo, ele poderia tentar fazer algo comigo. Fiquei com medo dele até me cortar", complementou.

No trabalho, ela registrou um boletim de ocorrência on-line, por estar abalada com a situação. A passageira relatou ter ficado ainda mais constrangida ao ter de rever o vídeo gravado quando o anexava no preenchimento da denúncia.

CETURB E INVESTIGAÇÃO

Sobre este caso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que orienta os motoristas a ficarem atentos e, sempre que ocorrer algo neste sentido dentro de um ônibus, a orientação é que procurem a polícia mais próxima para que a vítima possa ser amparada imediatamente. Além disso, as imagens das câmeras internas dos coletivos ficam à disposição das autoridades.

Delegacia de Atendimento à Mulher, na O caso está com a, na Polícia Civil , mas nenhum detalhe foi repassado sobre o mesmo para preservar a investigação e também a própria vítima.