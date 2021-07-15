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Homem se masturba em ônibus do Transcol e passageira denuncia à polícia

A situação constrangedora ocorreu na última terça-feira (13) e o caso está com a Delegacia de Atendimento à Mulher. Vítima gravou o ato e depois saiu o mais rápido possível de dentro do coletivo

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 13:28

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 jul 2021 às 13:28
Transcol
Na última terça-feira (13), um homem se masturbou para uma mulher nos fundos de um ônibus do Transcol Crédito: Divulgação
Uma mulher sentada na cadeira do coletivo, apenas aguardando chegar ao destino. No meio da viagem, entretanto, um homem se masturba para ela, deixando a passageira constrangida, amedrontada e revoltada com a importunação sexual que acabara de sofrer. O fato ocorreu nesta semana com uma mulher dentro de um ônibus do Transcol, na Grande Vitória.
O caso foi registrado na última terça-feira (13). Ao se deparar com a cena, a jovem registrou imagem do ato sexual praticado pelo homem e, em seguida, deixou o coletivo, apavorada. Ela fez questão de registrar o ocorrido para ter provas do que havia passado. Somente quando chegou ao trabalho, orientada por outros amigos, a mulher denunciou o homem que se masturbava. Em entrevista à TV Gazeta, ela contou os momentos terríveis que passou. Veja vídeo:
"Ele esperou (o ônibus) ficar vazio, olhou para trás e foi para os fundos já olhando para mim, e começou a se masturbar olhando para mim", disse a jovem, que não será identificada nesta reportagem. Antes de iniciar o ato em si, o homem já havia encostado na passageira, que se afastou e mudou de assento.

SEM REAÇÃO E MEDO

Perplexa com a cena, a mulher disse não acreditar no que acontecia, ao ponto de "travar" diante da importunação sexual. "Fiquei muito assustada e não queria acreditar naquilo que estava acontecendo comigo. Fiquei em choque e sem reação. As pessoas que estavam no ônibus estavam mais à frente e usavam fone de ouvido. Caso eu tentasse algo, ele poderia tentar fazer algo comigo. Fiquei com medo dele até me cortar", complementou.

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No trabalho, ela registrou um boletim de ocorrência on-line, por estar abalada com a situação. A passageira relatou ter ficado ainda mais constrangida ao ter de rever o vídeo gravado quando o anexava no preenchimento da denúncia.

CETURB E INVESTIGAÇÃO

Sobre este caso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que orienta os motoristas a ficarem atentos e, sempre que ocorrer algo neste sentido dentro de um ônibus, a orientação é que procurem a polícia mais próxima para que a vítima possa ser amparada imediatamente. Além disso, as imagens das câmeras internas dos coletivos ficam à disposição das autoridades.
O caso está com a Delegacia de Atendimento à Mulher, na Polícia Civil, mas nenhum detalhe foi repassado sobre o mesmo para preservar a investigação e também a própria vítima.
Com informações de Gabriela Martins, da TV Gazeta

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