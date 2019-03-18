Um homem arrombou uma porta e invadiu uma sala da 1ª Delegacia Regional de Vitória na noite deste domingo (17). Leandro Gomes dos Santos, de 31 anos, procurou a Polícia Militar no quartel de Maruípe dizendo que estava sendo ameaçado no Bairro da Penha. Ele foi levado para a delegacia pelos policiais para fazer um boletim.
Na delegacia, o delegado de plantão explicou que ele estava junto com o policial militar sentado, quando repentinamente levantou e quebrou uma porta dizendo que precisava ser escondido dentro de uma sala para não ser pego.
Homem se diz perseguido, surta e invade sala de delegacia de Vitória
Ele foi contido e autuado por dano ao patrimônio e foi arbitrada uma fiança, não informada pela Polícia Civil. Caso ela não fosse paga, ele seria encaminhado para um presídio.
CONFUSÃO EM SAÍDA
Por volta das 21 horas, ele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) para fazer exames. Os policiais tiveram dificuldade de colocar ele dentro da viatura, porque o homem estava reagindo muito. O reforço policial precisou ser chamado pelo rádio.