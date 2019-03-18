Porta ficou torta após arrombamento Crédito: Kaique Dias

Vitória na noite deste domingo (17). Leandro Gomes dos Santos, de 31 anos, procurou a Polícia Militar no quartel de Maruípe dizendo que estava sendo ameaçado no Bairro da Penha. Ele foi levado para a delegacia pelos policiais para fazer um boletim. Um homem arrombou uma porta e invadiu uma sala da 1ª Delegacia Regional dena noite deste domingo (17). Leandro Gomes dos Santos, de 31 anos, procurou a Polícia Militar no quartel de Maruípe dizendo que estava sendo ameaçado no Bairro da Penha. Ele foi levado para a delegacia pelos policiais para fazer um boletim.

Na delegacia, o delegado de plantão explicou que ele estava junto com o policial militar sentado, quando repentinamente levantou e quebrou uma porta dizendo que precisava ser escondido dentro de uma sala para não ser pego.

Your browser does not support the audio element. Homem se diz perseguido, surta e invade sala de delegacia de Vitória

Ele foi contido e autuado por dano ao patrimônio e foi arbitrada uma fiança, não informada pela Polícia Civil. Caso ela não fosse paga, ele seria encaminhado para um presídio.

CONFUSÃO EM SAÍDA