Homens são detidos após ameaças e tentativas de assalto na Glória

Populares acionaram a polícia informando que os suspeitos estavam tentando assaltar o comércio e ameaçavam as pessoas que circulavam pela região

Confusão na Glória no fim da manhã desta quarta-feira (12). (Leitor | A Gazeta)

Dois homens, de 27 e 28 anos, foram detidos e encaminhados à delegacia após ameaçar e tentar assaltar pessoas na região de comércio da Glória, em Vila Velha, no fim da manhã de quarta-feira (12). A Polícia Militar informou que uma faca foi encontrada com um deles. A corporação não informou os nomes dos suspeitos, mas o boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha que os homens detidos são: João Marcos Dias da Costa e Jherrick Nogeira.

A reportagem fez contato com a presidente da Uniglória, Glenda Amaral, que representa os comerciantes. Ela informou que apesar da ocorrência, nenhum trabalhador foi ferido e que a PM tem reforçado a segurança no local desde segunda-feira (10), quando uma vendedora foi esfaqueada e acabou morrendo no dia seguinte.

A dupla foi levada para a Delegacia de Vila Velha. No fim da tarde de quarta-feira (12), a Polícia Civil informou que os dois suspeitos, de 27 e 28 anos, foram autuados em flagrante por tentativa de roubo e emprego de arma branca - a faca utilizada. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Atualização A primeira versão da reportagem informava que apenas um homem havia sido detido, mas a Polícia Militar atualizou a informação, falando que dois suspeitos foram levados para delegacia. O título e o texto foram atualizados.

