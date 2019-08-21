Homem sai para caçar e morre após arma disparar em Alfredo Chaves

Um homem de 50 anos morreu na noite desta terça-feira (20) no interior de, Região Serrana do Estado, vítima de um disparo de arma de fogo. A suspeita é que o tiro tenha sido disparado acidentalmente por sua arma, enquanto caçava em uma mata.

Segundo registro da, a vítima, Marival Cetto, morreu no local. Ele era morador do distrito de Cachoeira Alta e foi encontrado caído no chão e sem vida, na localidade de Boa Vista, zona rural do município.

Militares foram até o local e encontraram a vítima baleada e, ao seu lado, aproximadamente uns dois metros, uma espingarda calibre 36. Segundo informações, a vítima chegou até a propriedade de um amigo pilotando uma motocicleta e pediu ao proprietário do local para guardar o veículo em sua garagem, até que retornasse de uma caçada que iria realizar em uma mata vizinha e que mais tarde retornaria, para voltar para sua casa.