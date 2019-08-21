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Acidente

Homem sai para caçar e morre após arma disparar em Alfredo Chaves

Vítima, de 50 anos, foi encontrada em mata no interior do município. Suspeita é de tiro acidental

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 13:15
Um homem de 50 anos morreu na noite desta terça-feira (20) no interior de Alfredo Chaves, Região Serrana do Estado, vítima de um disparo de arma de fogo. A suspeita é que o tiro tenha sido disparado acidentalmente por sua arma, enquanto caçava em uma mata. 
Segundo registro da Polícia Militar, a vítima, Marival Cetto, morreu no local. Ele era morador do distrito de Cachoeira Alta e foi encontrado caído no chão e sem vida, na localidade de Boa Vista, zona rural do município.
> Fogo destrói caminhões após acidente em Afonso Cláudio
Militares foram até o local e encontraram a vítima baleada e, ao seu lado, aproximadamente uns dois metros, uma espingarda calibre 36. Segundo informações, a vítima chegou até a propriedade de um amigo pilotando uma motocicleta e pediu ao proprietário do local para guardar o veículo em sua garagem, até que retornasse de uma caçada que iria realizar em uma mata vizinha e que mais tarde retornaria, para voltar para sua casa.
O dono da propriedade ouviu um barulho muito alto, aparentando ser disparo de arma de fogo. Ele aguardou em casa e como o homem não retornava para pegar a motocicleta, resolveu sair a sua procura e o encontrou caído, com um tiro do lado esquerdo do tórax. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Vitória. A Polícia Civil informou que investiga o caso.

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