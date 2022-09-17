Homem recebe R$ 1 mil em dinheiro falso pelos Correios e é preso no ES

"Crimes desta natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora as investigações prosseguem buscando mais provas, bem como determinar o envolvimento de mais pessoas na confecção criminosa das cédulas", completou a PF.