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Notas de R$ 50

Homem recebe R$ 1 mil em dinheiro falso pelos Correios e é preso no ES

Suspeito estava cumprindo pena em regime semiaberto, por tráfico de drogas, segundo a Polícia Federal; caso ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 set 2022 às 21:23

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 21:23

Homem recebe R$ 1 mil em dinheiro falso pelos Correios e é preso no ES
Um homem de 36 anos foi preso após receber R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (16). O suspeito, que não teve o nome divulgado, estava cumprindo pena no regime semiaberto por tráfico de drogas.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, foi a área de segurança dos Correios que alertou sobre o conteúdo suspeito da encomenda. Por isso, os agentes foram até a casa do homem e acompanharam o momento em que ele recebia o pacote (veja vídeo acima).
A encomenda chamou a atenção do setor de segurança dos Correios, que alertou à Polícia Federal; suspeito, que estava cumprindo pena por tráfico em regime semiaberto, foi preso nesta sexta-feira (16)
O pacote estava com cédulas falsas de 50 reais Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Aos policiais, o suspeito alegou que, apesar de ter recebido a encomenda, não seria o responsável pelo conteúdo. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Federal, onde foi autuado pelo crime de moeda falsa e encaminhado ao presídio. A pena para esse delito varia de três a 12 anos de prisão.
"Crimes desta natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora as investigações prosseguem buscando mais provas, bem como determinar o envolvimento de mais pessoas na confecção criminosa das cédulas", completou a PF.

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