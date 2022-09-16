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Em Vitória

Suspeito de tráfico é morto em confronto com a PM no Morro do Macaco

Troca de tiros entre policiais militares e traficantes começou durante patrulhamento, quando os militares se depararam com cinco homens armados no local conhecido como Beco da Bomba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2022 às 11:37

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 11:37

Morro do Macaco localizado no bairro Tabuazeiro em Vitória
Morro do Macaco localizado no bairro Tabuazeiro em Vitória Crédito: Luciney Araújo
Um jovem de 18 anos, suspeito de integrar o tráfico de drogas no Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, Vitória, foi morto em confronto com o Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (16).
De acordo com a PM, o confronto começou durante um patrulhamento, quando os militares se depararam com cinco homens armados no local conhecido como Beco da Bomba. Houve uma intensa troca de tiros e um suspeito foi baleado.
A Polícia Militar informou que o jovem de 18 anos estava compistola calibre 380, 59 pinos de cocaína, 55 buchas de maconha, 20 pedras crack, 26 unidades de haxixe, três aparelhos celulares e um radiocomunicador. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado pelos PMs ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas morreu momentos depois. O nome do suspeito não foi divulgado pela corporação.
Os outros suspeitos armados conseguiram fugir pela mata que cerca o Morro do Macaco, que integra o Parque da Fonte Grande. O policiamento na região foi reforçado. Comércio e ônibus circulavam normalmente no bairro na manhã desta sexta-feira.
A Polícia Civil disse, em nota, que o caso foi registrado como homicídio em confronto com agente do Estado e será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE). O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória.
A arma apreendida com o suspeito durante a ocorrência será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com a munição. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e depois incinerados.
Com informações de g1 ES

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