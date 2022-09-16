Dupla é detida após xingar funcionários e fazer quebra-quebra em PA de Viana

Um homem de 53 anos e uma mulher de 26 anos foram detidos depois de xingarem funcionários e quebrarem objetos da Unidade de Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, na noite desta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, eles se irritaram com a demora no atendimento e com o pedido de documentação de uma paciente levada pelo homem e pela mulher ao local.
A Polícia Civil informou que o homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e desacato, tendo sido encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já a mulher foi ouvida e liberada, uma vez que, conforme a polícia, não havia elementos suficientes para que ela fosse presa em flagrante naquele momento.
HOMEM QUEBROU PORTA E COMPUTADORES
A PM explicou que foi acionada e uma equipe foi até a UPA. A jovem que estava sendo acompanhada pelo homem e pela mulher detidos estava desmaiada e eles se irritaram com os pedidos dos funcionários da unidade.
O registro da ocorrência feito pela Polícia Militar detalha que, assim que uma funcionária disse que eles precisavam da documentação da jovem para concluir o cadastro, a mulher xingou, pulou em cima do balcão e derrubou placas informativas e outros objetos. Já o homem quebrou a porta da sala de triagem e jogou computadores no chão.
Aos policiais, os detidos confirmaram que xingaram os atendentes e danificaram alguns objetos da unidade em um momento de nervosismo, por conta da urgência da situação.
A polícia informou que eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, onde o homem foi autuado e a mulher foi ouvida e liberada.