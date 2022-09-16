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Em Arlindo Villaschi

Dupla é detida após xingar funcionários e fazer quebra-quebra em PA de Viana

O homem e a mulher se irritaram com a demora no atendimento e com o fato de funcionários terem pedido documentos de uma jovem que eles acompanhavam, que estava desmaiada
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 set 2022 às 11:16

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 11:16

Homem e mulher foram detidos depois de confusão em UPA de Viana nesta quinta (15)
Homem e mulher foram detidos depois de confusão em UPA de Viana nesta quinta (15) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem de 53 anos e uma mulher de 26 anos foram detidos depois de xingarem funcionários e quebrarem objetos da Unidade de Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, na noite desta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, eles se irritaram com a demora no atendimento e com o pedido de documentação de uma paciente levada pelo homem e pela mulher ao local.
A Polícia Civil informou que o homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e desacato, tendo sido encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já a mulher foi ouvida e liberada, uma vez que, conforme a polícia, não havia elementos suficientes para que ela fosse presa em flagrante naquele momento.

HOMEM QUEBROU PORTA E COMPUTADORES

A PM explicou que foi acionada e uma equipe foi até a UPA. A jovem que estava sendo acompanhada pelo homem e pela mulher detidos estava desmaiada e eles se irritaram com os pedidos dos funcionários da unidade.
O registro da ocorrência feito pela Polícia Militar detalha que, assim que uma funcionária disse que eles precisavam da documentação da jovem para concluir o cadastro, a mulher xingou, pulou em cima do balcão e derrubou placas informativas e outros objetos. Já o homem quebrou a porta da sala de triagem e jogou computadores no chão.
Homem e mulher foram detidos depois de confusão em UPA de Viana nesta quinta (15)
Homem e mulher foram detidos depois de confusão em UPA de Viana nesta quinta (15) Crédito: Leitor de A Gazeta
Aos policiais, os detidos confirmaram que xingaram os atendentes e danificaram alguns objetos da unidade em um momento de nervosismo, por conta da urgência da situação.
A polícia informou que eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, onde o homem foi autuado e a mulher foi ouvida e liberada.

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