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Vila Independência

Após troca de tiros, jovem e adolescente são detidos em Cariacica

Maconha, cocaína e crack estavam dentro de um barril na área de mata onde suspeitos foram localizados, após denúncia anônima nesta quinta-feira (15)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 set 2022 às 21:33

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 21:33

Caso aconteceu nesta quinta-feira (15), no bairro Vila Independência
Material apreendido após troca de tiros entre policiais militares e suspeitos em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois suspeitos foram detidos após uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares em uma área de mata do bairro Vila Independência, em Cariacica, no final da tarde desta quinta-feira (15).
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, dizendo que o local era usado por traficantes para embalar e guardar drogas que, em seguida, eram distribuídas pelo município.
Segundo a corporação, quando a equipe chegou à área de mata deu de cara com três suspeitos. Um deles teria disparado contra os agentes e houve confronto. O atirador conseguiu fugir, mas os dois comparsas, de 21 e 15 anos, acabaram detidos.
No local, os militares encontraram crack, cocaína e 4 kg de maconha escondidos dentro de um barril. O material e os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, onde os jovens prestaram depoimento na noite desta quinta-feira (15).
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito de 21 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Já o adolescente de 15 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.

Atualização

16/09/2022 - 12:15
A Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta e enviou nota, na manhã desta sexta-feira (16), informando sobre os procedimentos adotados com os suspeitos detidos e com a droga apreendida. O texto foi atualizado.

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