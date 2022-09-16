Após troca de tiros, jovem e adolescente são detidos em Cariacica

Material apreendido após troca de tiros entre policiais militares e suspeitos em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Dois suspeitos foram detidos após uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares em uma área de mata do bairro Vila Independência, em Cariacica , no final da tarde desta quinta-feira (15).

TV Gazeta, a De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, dizendo que o local era usado por traficantes para embalar e guardar drogas que, em seguida, eram distribuídas pelo município.

Segundo a corporação, quando a equipe chegou à área de mata deu de cara com três suspeitos. Um deles teria disparado contra os agentes e houve confronto. O atirador conseguiu fugir, mas os dois comparsas, de 21 e 15 anos, acabaram detidos.

No local, os militares encontraram crack, cocaína e 4 kg de maconha escondidos dentro de um barril. O material e os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, onde os jovens prestaram depoimento na noite desta quinta-feira (15).

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito de 21 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Já o adolescente de 15 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.