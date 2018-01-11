Homem que matou casal de vizinhos volta ao ES após ser preso no Ceará

Edvalter Luiz Fagundes, o "Coruja", foi preso no Ceará Crédito: Reprodução

Um homem, acusado de assassinar a tiros os vizinhos em 2016, em Colatina, chegou ao Espírito Santo na noite dessa quarta-feira (10), para cumprir pena pelo crime. Depois de um ano foragido, Edvalter Luiz Fagundes, o "Coruja", foi preso no Ceará , em dezembro, mas só agora foi transferido para o Estado.

Edvalter estava na lista da Interpol, a polícia internacional, e era um dos bandidos mais procurados do Espírito Santo. A prisão aconteceu por meio de um trabalho em conjunto do setor de inteligência da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Colatina, a Subsecretaria de Inteligência da SESP e a Polícia do Ceará, que o encontrou em Trairi, cidade do litoral do Ceará. O criminoso tinha uma mercaria no local.

O crime

No dia 12 de outubro de 2016, o casal Wilson Júlio da Silva, 48 anos, e Jaine Coelho da Silva, 49 anos, foi morto a tiros na frente da própria casa, por conta de um comentário feito sobre Edvalter. O casal e o assassino era vizinhos.

Edvalter, o Coruja, preso no Ceará Crédito: Reprodução

Na época do crime, uma testemunha contou à polícia que estava sentada com o casal na calçada, em frente à residência das vítimas, quando o vizinho chegou. Por se tratar de uma rua apertada, e, tendo em vista a dificuldade de colocar o carro na garagem, os três comentaram entre eles: "Caramba, esse cara é um bom motorista, pois olha o que ele tem que fazer para guardar o carro", em referência ao "Coruja", que estava estacionando o veículo. Para a testemunha, "provavelmente, o acusado interpretou errado o comentário que eles fizeram, vindo a tomar essa atitude", afirma o boletim.

Wilson Julio da Silva, 48 anos, e Jaine Coelho da Silva, 49 anos Crédito: Reprodução