Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Colatina

Homem que matou casal de vizinhos volta ao ES após ser preso no Ceará

O casal Wilson Júlio da Silva, 48 anos, e Jaine Coelho da Silva, 49 anos, foi morto a tiros na frente da própria casa em 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 11:30

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 11:30

Edvalter Luiz Fagundes, o "Coruja", foi preso no Ceará Crédito: Reprodução
Um homem, acusado de assassinar a tiros os vizinhos em 2016, em Colatina, chegou ao Espírito Santo na noite dessa quarta-feira (10), para cumprir pena pelo crime. Depois de um ano foragido, Edvalter Luiz Fagundes, o "Coruja", foi preso no Ceará, em dezembro, mas só agora foi transferido para o Estado.
Edvalter estava na lista da Interpol, a polícia internacional, e era um dos bandidos mais procurados do Espírito Santo. A prisão aconteceu por meio de um trabalho em conjunto do setor de inteligência da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Colatina, a Subsecretaria de Inteligência da SESP e a Polícia do Ceará, que o encontrou em Trairi, cidade do litoral do Ceará. O criminoso tinha uma mercaria no local.
O crime
No dia 12 de outubro de 2016, o casal Wilson Júlio da Silva, 48 anos, e Jaine Coelho da Silva, 49 anos, foi morto a tiros na frente da própria casa, por conta de um comentário feito sobre Edvalter. O casal e o assassino era vizinhos.
Edvalter, o Coruja, preso no Ceará Crédito: Reprodução
Na época do crime, uma testemunha contou à polícia que estava sentada com o casal na calçada, em frente à residência das vítimas, quando o vizinho chegou. Por se tratar de uma rua apertada, e, tendo em vista a dificuldade de colocar o carro na garagem, os três comentaram entre eles: "Caramba, esse cara é um bom motorista, pois olha o que ele tem que fazer para guardar o carro", em referência ao "Coruja", que estava estacionando o veículo. Para a testemunha, "provavelmente, o acusado interpretou errado o comentário que eles fizeram, vindo a tomar essa atitude", afirma o boletim.
Wilson Julio da Silva, 48 anos, e Jaine Coelho da Silva, 49 anos Crédito: Reprodução
Ao saber da prisão de Edvalter, a sobrinha do casal confirmou que a morte dos tios foi provocada por um mau entendido. "Foi uma bobeira. Um motivo banal. Meu tio fez um elogio a ele por ter subido uma ladeira de ré e ele voltou e acabou com a vida deles, declarou a sobrinha Jamily Coelho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados