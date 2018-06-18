Homem que fingia ser médico é assassinado em condomínio de Guarapari

Oscar se passava por médico para atrair mulheres, diz polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem que já foi preso por fingir ser médico para aplicar golpes contra mulheres na internet foi assassinado com um tiro no queixo na madrugada deste domingo (17), dentro de um condomínio, em Guarapari. Oscar Renato Batista Gomes, 39 anos, foi encontrado por policiais caído no chão do bar, que fica no interior do residencial.

O dono do estabelecimento, 47 anos, contou à polícia que o local estava fechado e com as luzes apagadas no momento do crime. Ele e a esposa estavam no interior do bar. Em um certo momento, ouviram uma discussão do lado de fora e, em seguida, escutaram um disparo de arma de fogo.

Ainda de acordo com o proprietário, a esposa dele começou a passar mal e foi amparada por ele. Após ajudar a esposa, ele saiu do interior do bar e percebeu que havia um homem caído no chão. Neste momento, o dono fez contato com a síndica do condomínio, que acionou a polícia.

IMAGENS

O condomínio cedeu imagens das câmeras de videomonitoramento à polícia. A partir delas, foi verificado que, instantes após o crime, um Fiat Palio branco, conduzido possivelmente pelo suspeito de matar Oscar, saiu em alta velocidade do local.

ESPOSA DA VÍTIMA

Os policiais fizeram contato com uma mulher, de 35 anos, que se identificou como esposa de Oscar. Ela contou à polícia que mantinha um relacionamento há cerca de um ano com ele e que sabia do envolvimento dele em diversos crimes relacionados à fraude, estelionato e apropriação indébita em diversos Estados no Brasil - Rio Grande do Norte, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do Distrito Federal.

A mulher informou, ainda, que estava tomando banho quando o marido foi morto. Ela ficou sabendo pelos porteiros que havia acontecido alguma coisa com Oscar.

FINGIA SER MÉDICO PARA SEDUZIR MULHERES

Em maio de 2015, de acordo com informações do site G1, a Polícia Civil de Goiás apresentou, em Goiânia, um homem suspeito de aplicar golpes e furtar joias, produtos eletrônicos e até carros de mulheres que conhecia via redes sociais voltadas para relacionamento amoroso. Segundo a polícia, ele se apresentava como médico bem-sucedido para seduzir e manipular as vítimas. À imprensa, Oscar Renato Batista Gomes afirmou ser ator e alegou que ele próprio seria vítima da situação.

Se ela foi à minha casa, deixou essas coisas aí e, três meses depois, não foi buscar, eu não tenho culpa, disse, na época, referindo-se aos objetos que teriam sido roubados. Mulher mal amada quando pega é uma coisa. Eu não sou santo, o que eu posso até ser culpado é de ter deixado elas apaixonadas e não ter correspondido, completou, na ocasião, Oscar ao G1.

Na época, Oscar foi preso em Paracatu, Minas Gerais, sua terra natal, após cerca de um mês de investigações por parte da Polícia Civil de Goiás. De acordo com o delegado Hellyton Carvalho, do 8º Distrito Policial, duas mulheres do Distrito Federal registraram ocorrência contra Oscar na delegacia de Goiânia, após terem sido convencidas a passar alguns dias com ele na capital goiana e terem bens, como carros, joias e notebook furtados pelo suspeito.