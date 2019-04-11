Homem que ficou nu e agrediu motoboy em Vitória vai para presídio

O vendedor Thallys Augusto Heidimam Plantikow, de 29 anos, que atacou um motoboy usando um capacete enquanto estava pelado no meio da rua. Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta

detido após agredir um motoboy com um capatece na Mata da Praia, em Vitória, foi transferido para um presídio após não pagar fiança de R$ 5 mil, arbritada pela Justiça nesta quarta-feira (10). Thallys recebeu alta do Hospital São Lucas na manhã de hoje, ele havia sido internado por conta das escoriações que apresentava após ser detido. O vendedor Thallys Augusto Heidimann Plantikow,na, em, foi transferido para um presídio após não pagar fiança de R$ 5 mil, arbritada pelanesta quarta-feira (10). Thallys recebeu alta dona manhã de hoje, ele havia sido internado por conta das escoriações que apresentava após ser detido.

Grande Vitória sem prévia autorização do juiz natural da causa, deve comparecer aos atos do processo e é obrigado a estar em casa das 22h às 5h. De acordo com o entendimento da magistrada, para ser solto, Thallys devia pagar uma fiança de R$ 5 mil e está proibido de manter contato com a vítima. Além disso, não pode de sair dasem prévia autorização do juiz natural da causa, deve comparecer aos atos do processo e é obrigado a estar em casa das 22h às 5h.

Segundo o advogado de Thallys, Rafael Caiado, o vendedor não tem condições de pagar a fiança no momento. "A defesa vai tentar isentá-lo dessa despesa, até mesmo porque a pena não é suficiente para mantê-lo em cárcere, ou na pior das hipóteses reduzir o valor, porque ele não tem condições de pagar nesse momento", detalhou.

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MOTOBOY PEGO DE SURPRESA

O motoboy que foi agredido por um vendedor de 29 anos no meio da rua usando um capacete revelou, na manhã de terça-feira (9), que foi pego de surpresa. O vendedor estava pelado no momento que começou a agressão.

O caso aconteceu na noite deste domingo (7) e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. O agressor foi autuado por embriaguez na direção de veículo automotor, lesão corporal, resistência e desobediência.

A polícia ainda não sabe o motivo para as agressões. As imagens mostram dois momentos de Thallys (veja abaixo), que primeiro aparece vestido e depois nu e visivelmente agressivo. O motoboy estava em frente a um prédio na Avenida Antônio Borges quando Thallys, de repente, começa a golpear a vítima várias vezes com um capacete.

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AINDA VESTIDO, VENDEDOR CIRCULA NA FRENTE DE PRÉDIO

PELADO, VENDEDOR PARTE PARA CIMA DE MOTOBOY

PULOU DE MOTO EM MOVIMENTO

Quando a polícia chegou ao local da ocorrência, Thallys ainda estava lá e, ao ser abordado, chegou a questionar os PMs e também afirmar que estava ferido. A polícia diz que o vendedor explicou que os ferimentos aconteceram depois que ele pulou de uma moto em movimento e que era pilotada pela namorada dele, uma jovem de 23 anos.

PRIMEIRA FUGA

Assim que a PM conversou com o vendedor e dava sequência ao atendimento, Thallys saiu correndo, deu partida na moto por meio de ligação direta, atropelou um soldado e fugiu do local. A polícia então deu início a uma perseguição e conseguiu deter o agressor na Avenida Presidente Café Filho, no bairro República, em Vitória.

SEGUNDA FUGA

Dessa vez se mostrando calmo, Thallys parecia ter se entregado quando, prestes a ser algemado, partiu para cima dos policiais, resistindo mais uma vez à prisão. Ele saiu correndo e foi necessário spray de pimenta para deter de vez o vendedor, que foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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