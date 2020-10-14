Homem que esfaqueou balconista já foi preso 3 vezes e estava solto há 18 dias

O homem acusado de esfaquear um balconista durante um assalto na noite de domingo (11), no Centro de Vitória, estava em liberdade há 18 dias, de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta. Jadson Viana Ramalho, de 24 anos, tem pelo menos outras três passagens pela polícia, por furto e roubo. Ele foi preso na madrugada desta quarta-feira (14), próximo ao local onde cometeu o crime.
De acordo com o Coronel Borges, da Polícia Militar, Jadson havia sido colocado em liberdade depois de cometer um assalto na Praia do Canto, em Vitória. A prisão dele, nesta quarta (14), só foi possível porque moradores do Centro de Vitória o reconheceram e avisaram a polícia.
"Ele estava bem próximo ao local (do crime). Foi um morador do Centro de Vitória, que conhecia os nossos policiais, que alertou sobre o possível autor estar nas proximidades. A viatura passou a fazer buscas e encontrou ele caminhando com sinais de ter usado uma substância entorpecente. Ele estava com pedras de crack no bolso e lesões na mão, aparente de ter usado faca. Com o questionamento dos policiais, ele assumiu a autoria do delito. Trouxeram a vítima até o DPJ, e ele faz o reconhecimento", explicou o coronel.
"Acabou de sair (da prisão), uma situação lamentável. A gente espera que ele fique agora na cadeia e cumpra pena condizente com o crime que ele cometeu"
Na manhã desta quarta-feira (14), o Jadson foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), onde passou por exames e de lá foi levado para o Centro de Triagem de Viana.
O CRIME
O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, por volta das 21h do último domingo (11). Câmeras de segurança mostram que a vítima, de boné vermelho, estava em um ponto de ônibus, quando o assaltante chegou por trás, dando uma gravata (golpe por trás prendendo o pescoço da vítima para imobilizá-la).
No vídeo, é possível ver que o homem resistiu e eles entraram em luta corporal. O balconista chega a colocar a mão na cabeça e dar socos no bandido para tentar se proteger, mas o criminoso, que portava uma faca, deu vários golpes contra a vítima com a arma branca.
"Foi um milagre eu estar vivo. Eu tenho fé em Deus que isso tudo foi uma experiência ruim, mas Deus está na frente. E [agora é] tocar a vida", disse o balconista após sair do hospital com um curativo na cabeça. Ele teve três cortes profundos e também recebeu pontos por lesões sofridas próximo ao olho, no nariz e no pescoço.
Silas contou que tinha acabado de sair da igreja no Centro de Vitória e estava esperando o ônibus no ponto da Avenida Jerônimo Monteiro para ir para a casa em Bela Vista, quando foi atacado por trás pelo assaltante.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta