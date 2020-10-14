Homem que esfaqueou balconista já foi preso 3 vezes e estava solto há 18 dias

Homem que esfaqueou balconista no Centro de Vitória foi preso Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com o Coronel Borges, da Polícia Militar , Jadson havia sido colocado em liberdade depois de cometer um assalto na Praia do Canto , em Vitória. A prisão dele, nesta quarta (14), só foi possível porque moradores do Centro de Vitória o reconheceram e avisaram a polícia.

"Ele estava bem próximo ao local (do crime). Foi um morador do Centro de Vitória, que conhecia os nossos policiais, que alertou sobre o possível autor estar nas proximidades. A viatura passou a fazer buscas e encontrou ele caminhando com sinais de ter usado uma substância entorpecente. Ele estava com pedras de crack no bolso e lesões na mão, aparente de ter usado faca. Com o questionamento dos policiais, ele assumiu a autoria do delito. Trouxeram a vítima até o DPJ, e ele faz o reconhecimento", explicou o coronel.

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"Acabou de sair (da prisão), uma situação lamentável. A gente espera que ele fique agora na cadeia e cumpra pena condizente com o crime que ele cometeu" Coronel Borges - Polícia Militar

Na manhã desta quarta-feira (14), o Jadson foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), onde passou por exames e de lá foi levado para o Centro de Triagem de Viana.

O CRIME

O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, por volta das 21h do último domingo (11). Câmeras de segurança mostram que a vítima, de boné vermelho, estava em um ponto de ônibus, quando o assaltante chegou por trás, dando uma gravata (golpe por trás prendendo o pescoço da vítima para imobilizá-la).

No vídeo, é possível ver que o homem resistiu e eles entraram em luta corporal. O balconista chega a colocar a mão na cabeça e dar socos no bandido para tentar se proteger, mas o criminoso, que portava uma faca, deu vários golpes contra a vítima com a arma branca.

Silas Neves da Silva teve três cortes profundos na cabeça além de ferimentos no pescoço, no nariz e próximo ao olho Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Foi um milagre eu estar vivo. Eu tenho fé em Deus que isso tudo foi uma experiência ruim, mas Deus está na frente. E [agora é] tocar a vida", disse o balconista após sair do hospital com um curativo na cabeça. Ele teve três cortes profundos e também recebeu pontos por lesões sofridas próximo ao olho, no nariz e no pescoço.

Silas contou que tinha acabado de sair da igreja no Centro de Vitória e estava esperando o ônibus no ponto da Avenida Jerônimo Monteiro para ir para a casa em Bela Vista, quando foi atacado por trás pelo assaltante.