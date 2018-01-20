Homem que brincou com 'nem polícia localiza' em rede social é preso

Rodrigo postou uma foto em rede social com a legenda "nem a polícia localiza" Crédito: Reprodução

Um homem, que postou uma foto em rede social com a legenda 'nem a polícia localiza', foi preso por agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) no bairro de Jardim Novo Mundo, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira. Rodrigo Rezende de Moura, de 39 anos, estava foragido desde 10 de janeiro, quando foi deflagrada a segunda fase da Operação Líquido Dourado.

De acordo com o delegado Alexandre Bruno, titular da especializada, Rodrigo é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa especializada em roubos, furtos e receptações de combustíveis, desarticulada no início do mês. Ele foi encontrado dentro da casinha do cachorro e não ofereceu resistência à prisão.

O titular da especializada explica que o investigado estava no litoral quando fez a postagem.

 Vimos aquilo como uma afronta do trabalho da Polícia  disse o delegado.

Outro homem apontado como um dos cabeças do esquema, o empresário José Leonardo Borges, dono de postos de combustíveis, também foi preso durante a operação.

As investigações começaram no ano passado após a Decar receber informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que 51 ocorrências de roubo de carretas carregadas com combustíveis tinham muitas semelhanças. Em quase todos os casos, os motoristas repassavam o combustível para receptadores e, em seguida, registravam ocorrência como se tivessem sido abordados por ladrões.