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Vila Velha

Homem que atirou vergalhão em mulher é levado para presídio no ES

No início do mês ele já havia agredido uma outra mulher na mesma região de Vila Velha

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 11:49
Preso morador de rua que atirou vergalhão em mulher, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O morador de rua que atirou um vergalhão de aproximadamente 1,5 metro em uma mulher que passava pela Avenida Champagnat na noite desta sexta-feira (4) foi encaminhado para o presídio na manhã deste sábado (5). Ele foi identificado como Felipe Rodrigues Gonçalves, de 31 anos. No início do mês ele já havia dado socos em uma outra vítima na Praia da Costa, em Vila Velha. O acusado estava detido na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) desde a noite desta sexta. 
De acordo com a Polícia, essa outra vítima, no entanto, não quis representar uma queixa contra Felipe, que, segundo moradores do entorno, tem um histórico violento na região. Usuário de drogas, ele teria pegado o vergalhão em uma obra.
Segundo a polícia, haviam quatro vergalhões de cerca de 1,5 metro no reparo de um bueiro da Avenida Champagnat. O cimento ainda estava fresco e havia uma tela de proteção isolando o local. No entanto, Felipe teria pegado a barra de ferro e atirado na mulher com o carro em movimento. Em seguida, ela perdeu o controle do veículo e bateu em um Corolla que estava à sua frente. Com ela, estava o filho, de oito anos.
O CASO
Uma mulher, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa. Segundo a Polícia Militar, ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metros lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.
A mulher foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Através de câmeras de videomonitoramento, a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito de ter lançado a barra de ferro contra a mulher. Ele foi detido cerca de 20 minutos depois do crime na avenida Hugo Musso e levado à Delegacia Regional de Vila Velha. 

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