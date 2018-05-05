Homem que atirou vergalhão em mulher é levado para presídio no ES

Preso morador de rua que atirou vergalhão em mulher, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

atirou um vergalhão de aproximadamente 1,5 metro em uma mulher que passava pela Avenida Champagnat na noite desta sexta-feira (4) foi encaminhado para o presídio na manhã deste sábado (5). Ele foi identificado como Felipe Rodrigues Gonçalves, de 31 anos. No início do mês ele já havia dado socos em uma outra vítima na Praia da Costa, em Vila Velha. O acusado estava detido na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) desde a noite desta sexta. O morador de rua quefoi encaminhado para o presídio na manhã deste sábado (5). Ele foi identificado como Felipe Rodrigues Gonçalves, de 31 anos. No início do mês ele já havia dado socos em uma outra vítima na Praia da Costa, em Vila Velha. O acusado estava detido na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) desde a noite desta sexta.

De acordo com a Polícia, essa outra vítima, no entanto, não quis representar uma queixa contra Felipe, que, segundo moradores do entorno, tem um histórico violento na região. Usuário de drogas, ele teria pegado o vergalhão em uma obra.

Segundo a polícia, haviam quatro vergalhões de cerca de 1,5 metro no reparo de um bueiro da Avenida Champagnat. O cimento ainda estava fresco e havia uma tela de proteção isolando o local. No entanto, Felipe teria pegado a barra de ferro e atirado na mulher com o carro em movimento. Em seguida, ela perdeu o controle do veículo e bateu em um Corolla que estava à sua frente. Com ela, estava o filho, de oito anos.

O CASO

Uma mulher, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa. Segundo a Polícia Militar, ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metros lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.

A mulher foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória.