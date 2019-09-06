Homem que agrediu a ex no ES posta que vai "terminar o serviço"

ex namorada e a mãe dela com golpes de faca. O suspeito foi preso nesta sexta-feira (06), no bairro Campo Acima, em Itapemirim. Antes mesmo de ser detido ele confessou o que fez em uma rede social e ainda disse que "terminaria o serviço". Por não aceitar o fim do relacionamento, um homem, de 41 anos, feriu acom golpes de faca. O suspeito foi preso nesta sexta-feira (06), no bairro Campo Acima, em Itapemirim. Antes mesmo de ser detido ele confessou o que fez em uma rede social e ainda disse que "terminaria o serviço".

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na quinta-feira (05), no bairro Boa Vista, em Marataízes. O homem teria entrado na residência e ameaçado matar a ex companheira, a mãe da vítima estava com ela no momento.

Preso o homem que agrediu a ex namorada e falou que ia "terminar o serviço" na rede social Crédito: Carlos Alberto Silva

A ex-namorada já tem uma medida protetiva contra o homem. Após as ameaças e depois de feriar as duas mulheres, o suspeito fugiu e elas foram socorridas ao Hospital Santa Helena, em Itapemirim. Depois de medicadas, receberam alta e prestaram depoimentos na delegacia.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu a informação de que o homem teria tentado contra a vida das vítimas e fugido para Campo Acima, Itapemirim. Com a denúncia, uma viatura fez patrulhas na região.

A PM destacou ainda que o homem viu o momento em que os policiais chegaram e correu pelas ruas do bairro. A polícia foi atrás do suspeito com viaturas e também a pé, até conseguir capturá-lo. Depois da abordagem o homem foi levado à Delegacia de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e tentativa de feminicídio com agravamento por estar na presença de um descendente e por lesão corporal qualificada, em relação a mãe da ex-namorada. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisoria de Marataízes.

SUSPEITO DEIXA RECADO EM FACEBOOK

Depois de ter cometido o crime contra as vítimas, o suspeito foi na própria rede social e explicou a motivação do crime.

“[...]durante algum tempo as coisas em meu relacionamento foram ficando pior. A mãe dela fez ela terminar comigo. Eu avisei que não era para terminar comigo por causa da mãe. Ela não me atendeu e pediu a medida protetiva lei Maria da Penha”, disse na publicação.

O suspeito confessa ainda que chegou a procurar a vítima na residência dela mais de uma vez.

“Fui por 2 vezes à casa dela mas ela não estava. Eu avisei. Aconteceu, fui lá e esfaqueei mãe e filha, só fui para avisar que eu tenho coragem. Agora eu me encontro foragido da justiça. Pois é, quero ir preso, mas por muita coisa.”, confessou.