Violência doméstica

Homem preso após perseguir companheira com facão em Viana

Vítima disse à polícia que vivia sob violência e tinha objetos da casa quebrados pelo agressor. O ataque aconteceu no domingo (21)

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:21

O caso foi registrado na 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 39 anos foi preso no domingo (21), em Viana, após perseguir e tentar atacar a companheira com um facão. A mulher, de 43 anos, conseguiu escapar e se abrigar na casa de vizinhos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou viver em uma rotina de medo, já que o companheiro, quando alcoolizado, se torna agressivo e quebra objetos dentro de casa.

Ainda segundo o relato, a perseguição começou após uma discussão. Nesse momento, o suspeito teria pegado o facão para atacá-la. Ao fugir, a vítima sofreu um pequeno corte. Depois de pedir ajuda a vizinhos, ela acionou a Polícia Militar.

O facão não foi encontrado no local. O suspeito foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, nº 11.340/2006. Após as formalidades legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta