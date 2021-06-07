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Caso é investigado

Homem pede carona e é assassinado por motorista em São Mateus

Segundo a PM, testemunhas relataram que a vítima foi alvejada pelo motorista do carro, a quem ela pediu carona para voltar da localidade de Nativo para casa, no Centro. Nenhum suspeito foi detido
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 jun 2021 às 16:35

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:35

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus
O caso é investigado na Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte
Um homem foi morto a tiros na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (6). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima foi alvejada pelo motorista de um carro ao pedir carona. 
Segundo a PM, a vítima foi encontrada morta na cozinha de uma residência, que fica na região de Nativo. Ele correu para o local na tentativa de fugir do assassino, mas acabou assassinado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

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A polícia informou que testemunhas disseram que passaram o dia com a vítima e que, durante a noite, foram para a frente da casa da namorada dele. Segundo os relatos, o homem foi pedir carona para voltar para o Centro, onde residia.
A vítima abordou um carro e pediu carona ao motorista, que desceu do veículo e começou a atirar contra o homem, que correu para a casa, mas acabou sendo morto. O nome da vítima não foi informado.
Polícia Civil informou que está investigando o caso, mas o suspeito ainda não foi detido. Os trabalhos são conduzidos pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

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