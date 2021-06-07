Homem pede carona e é assassinado por motorista em São Mateus

Um homem foi morto a tiros na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (6). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima foi alvejada pelo motorista de um carro ao pedir carona.
Segundo a PM, a vítima foi encontrada morta na cozinha de uma residência, que fica na região de Nativo. Ele correu para o local na tentativa de fugir do assassino, mas acabou assassinado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.
A polícia informou que testemunhas disseram que passaram o dia com a vítima e que, durante a noite, foram para a frente da casa da namorada dele. Segundo os relatos, o homem foi pedir carona para voltar para o Centro, onde residia.
A vítima abordou um carro e pediu carona ao motorista, que desceu do veículo e começou a atirar contra o homem, que correu para a casa, mas acabou sendo morto. O nome da vítima não foi informado.
A Polícia Civil informou que está investigando o caso, mas o suspeito ainda não foi detido. Os trabalhos são conduzidos pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.