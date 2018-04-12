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Homem morre e outro fica ferido por tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Dois homens armados em uma motocicleta passaram pelas vítimas e atiraram por várias vezes

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 16:44
As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados próximo a uma igreja no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (12).
Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 9 horas, dois homens armados em uma motocicleta passaram pelas vítimas, que também estavam em uma moto, e atiraram por várias vezes.
Um dos baleados foi socorrido por populares para o pronto socorro do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, com ferimentos nas costas. O outro, também socorrido por populares, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
> Bandidos se passam por policiais, assaltam casal e fazem refém no ES
Um dos baleados, identificado por Richard Moraes Santos, morreu horas depois. O outro permanece internado. A polícia realiza buscas pelos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.
 

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