Homem morre e outro fica ferido por tiros em Cachoeiro de Itapemirim

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados próximo a uma igreja no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (12).

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 9 horas, dois homens armados em uma motocicleta passaram pelas vítimas, que também estavam em uma moto, e atiraram por várias vezes.

Um dos baleados foi socorrido por populares para o pronto socorro do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, com ferimentos nas costas. O outro, também socorrido por populares, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Um dos baleados, identificado por Richard Moraes Santos, morreu horas depois. O outro permanece internado. A polícia realiza buscas pelos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.