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Violência

Homem morre e outro é baleado em Nova Palestina, Vitória

Um jovem de 23 anos morreu e um idoso de 65 anos foi baleado no rosto. A polícia informou à reportagem da TV Gazeta que o rapaz tinha passagens e pode ter sido o alvo dos bandidos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 nov 2021 às 09:39

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 09:39

Um homem de 65 anos foi baleado no rosto, vítima de bala perdida, e outro, de 23 anos, morreu no bairro Nova Palestina, em Vitória. O caso aconteceu nesta quarta-feira (10). Segundo informações da TV Gazeta, a vítima de 65 anos estava na rua olhando uma casa desocupada que queria alugar com o proprietário dela.
Moradores relataram à reportagem que o jovem passava de bicicleta na rua em que o idoso estava e, ao ser baleado, correu para dentro de uma casa, para fugir dos atiradores, e caiu.
Rua onde o jovem baleado correu após ser baleado Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O idoso acabou sendo atingido com um tiro no rosto, caiu na rua e foi socorrido ao Pronto Atendimento de São Pedro pela Polícia Militar, acionada por moradores.
No PA, os militares foram informados que o jovem de 23 anos também tinha dado entrada vítima de disparos no bairro. Ele levou quatro tiros e não resistiu.
A polícia informou à reportagem da TV Gazeta que o jovem de 23 anos tinha passagens e pode ter sido o alvo dos bandidos, e o idoso acabou sendo vítima de bala perdida.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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