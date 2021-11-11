Homem morre e outro é baleado em Nova Palestina, Vitória

TV Gazeta, a vítima de 65 anos estava na rua olhando uma casa desocupada que queria alugar com o proprietário dela. Um homem de 65 anos foi baleado no rosto, vítima de bala perdida, e outro, de 23 anos, morreu no bairro Nova Palestina, em Vitória . O caso aconteceu nesta quarta-feira (10). Segundo informações da, a vítima de 65 anos estava na rua olhando uma casa desocupada que queria alugar com o proprietário dela.

Moradores relataram à reportagem que o jovem passava de bicicleta na rua em que o idoso estava e, ao ser baleado, correu para dentro de uma casa, para fugir dos atiradores, e caiu.

Rua onde o jovem baleado correu após ser baleado Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O idoso acabou sendo atingido com um tiro no rosto, caiu na rua e foi socorrido ao Pronto Atendimento de São Pedro pela Polícia Militar, acionada por moradores.

No PA, os militares foram informados que o jovem de 23 anos também tinha dado entrada vítima de disparos no bairro. Ele levou quatro tiros e não resistiu.

A polícia informou à reportagem da TV Gazeta que o jovem de 23 anos tinha passagens e pode ter sido o alvo dos bandidos, e o idoso acabou sendo vítima de bala perdida.