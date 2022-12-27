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Polícia investiga

Homem morre e mulher fica ferida em ataque a tiros em Baixo Guandu

Fato aconteceu na madrugada desta terça-feira (27); polícia informou que ainda não há informações sobre a dinâmica, motivação e autoria do crime

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 11:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 dez 2022 às 11:59
Um homem foi assassinado a tiros na frente a uma casa no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (27). A Polícia Militar informou que uma mulher também foi baleada na perna durante o ataque e socorrida por populares para um pronto-socorro no município.
A PM disse que, quando os militares localizaram a mulher, ela se encontrava em estado de choque, bastante assustada e alegando sentir muita dor. Em relato aos policiais, a vítima disse que não conhecia o homem que morreu baleado. No entanto, segundo uma testemunha, ela estaria tendo um relacionamento com ele. Após ser atendida no pronto-socorro, a mulher foi transferida para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu
Caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
De acordo com boletim de ocorrência da PM, uma testemunha contou aos militares que estava dentro de casa quando tudo aconteceu e apenas ouviu o barulho dos disparos. Ainda não há informações sobre a dinâmica, motivação e autoria do crime. No local onde estava o corpo da vítima foram encontrados 11 cápsulas de arma calibre 32 em um beco próximo da casa, e alguns projéteis do mesmo calibre estavam na calçada do imóvel.
O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Baixo Guandu e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso.
A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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