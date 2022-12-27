Homem morre e mulher fica ferida em ataque a tiros em Baixo Guandu

Um homem foi assassinado a tiros na frente a uma casa no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (27). A Polícia Militar informou que uma mulher também foi baleada na perna durante o ataque e socorrida por populares para um pronto-socorro no município.

A PM disse que, quando os militares localizaram a mulher, ela se encontrava em estado de choque, bastante assustada e alegando sentir muita dor. Em relato aos policiais, a vítima disse que não conhecia o homem que morreu baleado. No entanto, segundo uma testemunha, ela estaria tendo um relacionamento com ele. Após ser atendida no pronto-socorro, a mulher foi transferida para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

De acordo com boletim de ocorrência da PM, uma testemunha contou aos militares que estava dentro de casa quando tudo aconteceu e apenas ouviu o barulho dos disparos. Ainda não há informações sobre a dinâmica, motivação e autoria do crime. No local onde estava o corpo da vítima foram encontrados 11 cápsulas de arma calibre 32 em um beco próximo da casa, e alguns projéteis do mesmo calibre estavam na calçada do imóvel.

O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Baixo Guandu e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso.