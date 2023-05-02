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Durante patrulhamento

Homem morre baleado em confronto com a polícia no Romão, em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento a pé na região, militares avistaram indivíduos armados que atiraram contra a equipe, que revidou
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 mai 2023 às 16:12

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 16:12

Um confronto entre criminosos armados e policiais militares terminou com a morte de um dos suspeitos durante a troca de tiros na tarde desta terça-feira (2), no bairro Romão, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento a pé na região, militares avistaram indivíduos armados que atiraram contra a equipe. A equipe revidou e um dos suspeitos acabou baleado, sendo socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
No entanto, o homem – que não teve idade e nome divulgados – não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. No local do confronto foram apreendidas 51 buchas de maconha, uma pistola calibre 9 mm, seis munições 9 mm intactas, uma bolsa, um celular e R$ 250.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que apura confronto com agentes do Estado. O corpo do suspeito será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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