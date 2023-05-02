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Líder no Norte do ES

Traficante é preso com arma banhada a ouro e vida de luxo em Vitória

Em uma casa de três andares no bairro Fradinhos, Adriano Resena Pereira, teve armas, munições, carregadores e mais de R$ 40 mil apreendidos pela polícia
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 mai 2023 às 13:40

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 13:40

Adriano Resena Pereira foi preso em Fradinhos, Vitória, na última quinta-feira (29)
Adriano Resena Pereira foi preso em Fradinhos, Vitória, na última quinta-feira (29) Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Foragido da Justiça por tráfico de drogas desde 2018, Adriano Resena Pereira, de 36 anos, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo na última quinta-feira (29) em uma casa de alto padrão no bairro Fradinhos, em Vitória. Ele é apontado como um dos traficantes mais perigosos do Norte do Estado e, na residência de três andares onde ele estava, foram apreendidas armas, munições, carregadores e mais de R$ 40 mil em espécie. Uma das armas é uma pistola banhada a ouro – um indicativo de ostentação e utilizado apenas por líderes do tráfico de drogas.
Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (2), o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Leandro Sperandio, disse que o alvo da polícia tinha contra ele um mandado de prisão por tráfico de drogas e estava foragido desde 2018. Segundo ele, Adriano tem ligação com facção criminosa e pessoas dentro de presídios.
Além da relação com o tráfico de drogas, Adriano Resena Pereira é apontado como responsável por promover a fuga de três pessoas de um presídio no Estado. A Polícia Civil afirma ainda que ele é considerado mandante de um duplo homicídio na Serra em 2022. A corporação não informou detalhes das duas ocorrências.
De acordo com o titular da Deic de Guarapari, o indivíduo morava na capital para fugir do radar da polícia no Norte e também se aproximar de grupos na Grande Vitória.
"Estávamos há aos buscando a prisão do Adriano, que é um elo entre o Norte do Estado e a Grande Vitória", afirma o delegado Leandro Sperandio.
"Ele morava em um bairro nobre e é sustentado pelo tráfico de drogas. Ostentava e ficava com a maior parte do lucro do tráfico, Vivia uma vida de luxo"
Delegado Leandro Sperandio - Titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz
O superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, afirmou que o homem preso trocou de identidade algumas vezes desde que começou a ser procurado.
Adriano Resena Pereira foi preso em Fradinhos, Vitória, na última quinta-feira (29)
Adriano Resena Pereira foi preso em Fradinhos, Vitória, na última quinta-feira (29) Crédito: Reprodução | Polícia Civil
O que foi apreendido na casa de Adriano Resena Pereira:
  • Pistola banhada a ouro
  • 75 munições calibre 9mm
  • 71 munições calibre .40
  • 7 carregadores
  • R$ 42.946,00 em espécie

Adriano está em lista de 5 criminosos mais perigosos no ES

Uma lista elaborada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT Norte), da Polícia Civil, selecionou cinco criminosos mais perigosos da região. A ideia inicial era prender os cinco indivíduos e desmobilizar o tráfico de drogas.
Dos cinco selecionados inicialmente, dois foram presos. A primeira prisão aconteceu no dia 23 de março. Magno de Souza Pinto, conhecido como "Guigui", é braço direito do Primeiro Comando da Capital (PCC) e apontado como chefe da "Tropa do Rato". Ele foi preso em Aracruz, região também monitorada pela polícia no radar do tráfico de drogas.
A segunda prisão foi de Adriano Resena Pereira em Vitória no último dia 29. Os nomes dos outros três não foram divulgados.

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