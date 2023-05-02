Central do crime: moradores são obrigados a instalar câmeras para vigiar polícia no ES

Câmeras apreendidas em casas do bairro Canarinho, em Pedro Canário Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Moradores de Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo , foram obrigados a instalar câmeras para ajudar traficantes a escapar de eventuais prisões. Ao todo, dez aparelhos foram colocados em casas que ficam nas entradas e saídas do bairro Canarinho. Na operação da última sexta-feira (28), quatro pessoas acabaram presas.

Conforme divulgado nesta terça-feira (2) pela Polícia Civil , “residências humildes tinham câmeras muito modernas que formavam uma rede de videomonitoramento pela qual os bandidos acompanhavam a movimentação policial e de facções rivais”. Até o momento, apenas três foram apreendidas.

Chefe da Superintendência de Polícia da Regional Norte, o delegado Fabrício Dutra esclareceu que as demais ainda não foram recolhidas porque os moradores não estavam em casa no momento da operação, mas que tem certeza de que são do esquema criminoso. Ele garantiu que fará a retirada de todos os equipamentos.

Bairro Canarinho, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, onde aconteceu a operação da última sexta-feira (28) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Pelas câmeras, ninguém foi preso, mas em Pedro Canário a liderança do tráfico de cada bairro já está identificada e qualificada. Ao longo do processo investigativo, os moradores ainda vão ser convidados a explicar porque aquelas câmeras estavam ali. O trabalho continua e mais prisões vão ocorrer", garantiu.

Segundo a corporação, os moradores de Canarinho foram coagidos a fazer a instalação das câmeras de segurança. O medo dos traficantes é tanto que eles tiveram receio de falar sobre o assunto com os policiais na última sexta-feira (28), quando foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão na região.

"O morador não precisa se expor. Ele pode usar o Disque-Denúncia (181), que a polícia vai atuar e fazer a prisão desses traficantes no momento certo" Fabrício Dutra - Chefe da Superintendência de Polícia da Regional Norte

Questionado sobre as quatro prisões realizadas em Pedro Canário na última sexta-feira (28), o delegado Fabrício Dutra deu informações a respeito de três dos detidos. Trata-se de:

Um traficante que estava com duas submetralhadoras;

Um ladrão que “estava incomodando muito a cidade”;

Um indivíduo procurado por um “crime bárbaro”.