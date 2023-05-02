O que se sabe sobre morte de subtenente da reserva da PM em Vila Velha

O subtenente da reserva Antônio Augusto Blank foi morto a tiros no último domingo (30), na Rodovia Darly Santos Crédito: Reprodução / Diony Silva

Quem era a vítima?

Consta no Portal da Transparência do Espírito Santo que Antônio Augusto Blank ingressou na Polícia Militar em 1984 e se aposentou em 2016. Na folha salarial de maio de 2023 consta a remuneração salarial líquida de R$ 8.067,17.

TV Gazeta apurou que além de ser subtenente da reserva, Blank era proprietário de um clube de tiros em Bubu, No local do crime, a reportagem daapurou que além de ser subtenente da reserva, Blank era proprietário de um clube de tiros em Bubu, Cariacica , para onde estava indo na manhã de domingo (30) participar de uma competição quando foi morto a tiros.

Como o crime ocorreu?

Uma testemunha disse aos policiais militares que estava no banco dianteiro do passageiro do carro com Antônio Augusto quando eles pararam em um semáforo na Rodovia Darly Santos.

Relatou ainda que um suspeito saiu de um veículo modelo Hyundai HB20 que estava estacionado na Rua Buenos Aires, paralela à rodovia, andou em direção ao carro da vítima e atirou contra o veículo, fugindo em seguida. A testemunha não foi baleada e não teve a identidade divulgada.

Pertences foram levados?

A equipe da Polícia Militar acionada para a ocorrência constatou que Blank estava morto no interior do veículo dele, após ser atingido por um disparo no tronco e outro na barriga. Em seguida, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A equipe médica constatou que a vítima estava segurando uma arma e com o dedo no gatilho

Ficou constatado que se tratava de uma pistola 9 mm com um carregador contendo nove munições. O armamento foi retirado da mão da vítima pelos policiais e levado para a delegacia. Além da arma, Blank estava com cerca R$ 8 mil e dinheiro e com munições no veículo, materiais que não foram levados pelos criminosos.

Como estão as investigações?

Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o fim de semana, nenhum suspeito havia sido detido. "Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", destacou a corporação.