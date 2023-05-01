Homem é preso após arrombar casa e comer três bananas em Vila Velha

Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 45 anos foi preso após arrombar uma casa na Glória, em Vila Velha , e comer três bananas no segundo andar da residência. À polícia ele disse que invadiu o imóvel porque estava sendo perseguido por outras pessoas. No boletim de ocorrência, a polícia constatou que ele arrombou a fechadura e ingeriu as frutas na casa invadida.

Por apresentar escoriações e arranhões, o suspeito foi levado para o hospital Antônio Bezerra de Farias antes de ser encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada na madrugada desta segunda-feira (1°) para atender uma ocorrência de invasão de domicílio no bairro Glória, Vila Velha. No local, vizinhos indicaram à equipe que teria um homem no segundo andar da casa.

"Em seguida, uma mulher gritou do interior da residência e os policiais pularam o muro para ir ao encontro dela. Ao perceber a chegada dos militares, ela saiu correndo e o suspeito abordado ainda no interior da casa. Ele estava com arranhões por todo o corpo e disse ter sido perseguido por algumas pessoas. Durante a fuga, o indivíduo disse que caiu várias vezes. Foi verificado que ele arrombou a fechadura da porta da residência", informou a PM, por nota.

O indivíduo foi encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde ficou sob observação antes de ser encaminhado para a Delegacia Regional do município.