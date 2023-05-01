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Na Glória

Homem é preso após arrombar casa e comer três bananas em Vila Velha

Suspeito de 45 anos afirmou que invadiu o imóvel porque estava sendo perseguido; ele foi para o hospital e depois para a Delegacia Regional do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2023 às 16:38

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 16:38

Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 45 anos foi preso após arrombar uma casa na Glória, em Vila Velha, e comer três bananas no segundo andar da residência. À polícia ele disse que invadiu o imóvel porque estava sendo perseguido por outras pessoas. No boletim de ocorrência, a polícia constatou que ele arrombou a fechadura e ingeriu as frutas na casa invadida.
Por apresentar escoriações e arranhões, o suspeito foi levado para o hospital Antônio Bezerra de Farias antes de ser encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada na madrugada desta segunda-feira (1°)  para atender uma ocorrência de invasão de domicílio no bairro Glória, Vila Velha. No local, vizinhos indicaram à equipe que teria um homem no segundo andar da casa.
"Em seguida, uma mulher gritou do interior da residência e os policiais pularam o muro para ir ao encontro dela. Ao perceber a chegada dos militares, ela saiu correndo e o suspeito abordado ainda no interior da casa. Ele estava com arranhões por todo o corpo e disse ter sido perseguido por algumas pessoas. Durante a fuga, o indivíduo disse que caiu várias vezes. Foi verificado que ele arrombou a fechadura da porta da residência", informou a PM, por nota.
O indivíduo foi encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde ficou sob observação antes de ser encaminhado para a Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil informa que o suspeito, de 45 anos, assinou um termo circunstanciado (TC) por violação de domicílio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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