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Crime brutal

Homem é preso por arrancar couro cabeludo e tentar matar menina no ES

Crime aconteceu em Linhares, em fevereiro deste ano, e suspeito foi detido na última sexta-feira (28), em Pedro Canário; vítima é uma adolescente de 14 anos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 mai 2023 às 10:32

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 10:32

Joel Rodrigues Miranda foi preso por tentar matar uma adolescente de 14 anos em Linhares; prisão aconteceu em Pedro Canário
Joel Rodrigues Miranda foi preso por tentar matar uma adolescente de 14 anos em Linhares; prisão aconteceu em Pedro Canário Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Suspeito de tentar matar uma adolescente de 14 anos, Joel Rodrigues Miranda foi preso na última sexta-feira (28), no bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, em Linhares. Na ocasião, a vítima chegou a ter a barriga aberta e o couro cabeludo arrancado pelo criminoso.
Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (2), a Polícia Civil informou que a tentativa de homicídio ocorreu porque o homem queria ter relações sexuais com a menina, que recusava ter qualquer envolvimento carnal com ele. Apesar dos graves ferimentos, a adolescente já teve alta do hospital e está em casa.
"Fazia tempo que não víamos um crime como este. A jovem foi escalpelada, teve diversas perfurações pelo corpo, e o intestino aberto. Ela chegou a ficar com as vísceras expostas"
Fabrício Dutra - Chefe da Superintendência de Polícia da Regional Norte
À frente da investigação, o delegado Fabrício Dutra explicou que o suspeito trabalhava na fazenda onde a menina mora, em Linhares. “Não sabemos há quanto tempo ela era assediada. No dia do crime, 1º de fevereiro, ele fugiu por uma plantação e depois se escondeu em Pedro Canário”, contou.
A Polícia Civil não informou a idade do suspeito nem o nome do local exato onde tudo aconteceu – neste caso, para preservar a identidade da vítima. Segundo a corporação, Joel Rodrigues Miranda confessou o crime e foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Ele segue no sistema prisional capixaba.

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