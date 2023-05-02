Homem é preso por arrancar couro cabeludo e tentar matar menina no ES

Suspeito de tentar matar uma adolescente de 14 anos, Joel Rodrigues Miranda foi preso na última sexta-feira (28), no bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, em Linhares. Na ocasião, a vítima chegou a ter a barriga aberta e o couro cabeludo arrancado pelo criminoso.
Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (2), a Polícia Civil informou que a tentativa de homicídio ocorreu porque o homem queria ter relações sexuais com a menina, que recusava ter qualquer envolvimento carnal com ele. Apesar dos graves ferimentos, a adolescente já teve alta do hospital e está em casa.
"Fazia tempo que não víamos um crime como este. A jovem foi escalpelada, teve diversas perfurações pelo corpo, e o intestino aberto. Ela chegou a ficar com as vísceras expostas"
À frente da investigação, o delegado Fabrício Dutra explicou que o suspeito trabalhava na fazenda onde a menina mora, em Linhares. “Não sabemos há quanto tempo ela era assediada. No dia do crime, 1º de fevereiro, ele fugiu por uma plantação e depois se escondeu em Pedro Canário”, contou.
A Polícia Civil não informou a idade do suspeito nem o nome do local exato onde tudo aconteceu – neste caso, para preservar a identidade da vítima. Segundo a corporação, Joel Rodrigues Miranda confessou o crime e foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Ele segue no sistema prisional capixaba.