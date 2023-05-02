Homem é preso por arrancar couro cabeludo e tentar matar menina no ES

Joel Rodrigues Miranda foi preso por tentar matar uma adolescente de 14 anos em Linhares; prisão aconteceu em Pedro Canário

"Fazia tempo que não víamos um crime como este. A jovem foi escalpelada, teve diversas perfurações pelo corpo, e o intestino aberto. Ela chegou a ficar com as vísceras expostas"

À frente da investigação, o delegado Fabrício Dutra explicou que o suspeito trabalhava na fazenda onde a menina mora, em Linhares. “Não sabemos há quanto tempo ela era assediada. No dia do crime, 1º de fevereiro, ele fugiu por uma plantação e depois se escondeu em Pedro Canário”, contou.