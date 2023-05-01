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Governador Valadares

Casal capixaba é preso com submetralhadora em estação de trem em MG

Questionados pela polícia, o homem e a adolescente disseram que receberiam R$ 500 para levar a arma da Serra para Governador Valadares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2023 às 17:17

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 17:17

Estação de trem de Governador Valadares Crédito: Leonardo Morais/Prefeitura de Governador Valadares
Um casal do Espírito Santo foi preso na estação ferroviária de Governador Valadares, em Minas Gerais, nesta segunda (1º) em uma operação que tinha objetivo de combater o tráfico de drogas e prevenir crimes contra a vida na cidade. O homem de 19 anos levava na mochila uma submetralhadora caseira e a adolescente, de 16 anos, dois carregadores de munição.
A abordagem foi feita Polícia Militar de Minas Gerais após receber informação de um policial do Espírito Santo, que mora em Valadares, de que o casal capixaba estaria se deslocando de trem para a cidade com armas de fogo, de acordo com informações do Boletim de Ocorrência.
Segundo informações da PM de Minas Gerais, o casal estava sendo monitorado na saída do trem e demonstrou nervosismo ao visualizar a equipe policial e tentaram mudar de direção.
Diante da atitude, os militares se deslocaram no mesmo sentido dos suspeitos e realizaram a abordagem do casal. Durante a busca, a polícia encontrou na mochila da mulher dois carregadores com capacidade para 30 munições calibre 9mm. E, na mochila do homem, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .9mm.
Questionados pela polícia sobre os materiais, ambos relataram para equipe policial que iriam receber R$ 500 para trazer a arma de fogo da cidade da Serra para Governador Valadares.
O homem foi preso por porte ilegal de arma e a mulher, menor de idade, foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ainda segundo o boletim.
A Polícia Militar e Polícia Civil de Minas Gerais foram procuradas para dar mais detalhes sobre as prisões, mas ainda não deram retorno.

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