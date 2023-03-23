Após fugir para uma casa na Barra do Sahy, na orla de Aracruz , o braço direito do PCC (Primeiro Comando da Capital) no Norte do Espírito Santo foi preso, nesta quinta-feira (23). Ele é apontado como chefe da "Tropa do Rato", responsável por 18 mortes nos últimos três anos em Jaguaré . Além disso, são investigados por planejar ataques a policiais civis, como vingança a uma ação que aconteceu em março deste ano.

Magno de Souza Pinto, conhecido como "Guigui", estava há cerca de 10 dias em Aracruz, segundo a polícia. Isso porque, em 1º de março, uma operação em Jaguaré acabou em troca de tiros entre o primo dele e policiais civis. Na ocasião, o primo, identificado como Jhon Myke da Silva Mariano, foi morto. Ele estava com arma, munição e drogas. Desde então, Guigui fugiu.

A prisão aconteceu após um cerco da Polícia Militar à casa em que Magno estava escondido. Ele estava sozinho e armado, com 75 munições, mas não tentou resistir. Contra ele, havia quatro mandados de prisão em aberto por homicídio.

Reação após morte de primo

Desde a morte do primo de Magno, a Tropa do Rato planejava se vingar dos policiais civis envolvidos na ação. Prova disso foi um bilhete interceptado no presídio em que o chefão do grupo está preso, dando ordens para que os agentes fossem mortos.

Your browser does not support the audio element. Braço direito do PCC que planejava vingança contra policiais no ES é preso

Apesar de não citar especificamente os nomes dos policiais, a liderança do grupo ordenava que uma retaliação fosse feita.

E quem é o chefão do grupo?

A polícia não divulgou o nome, mas explicou que um integrante do PCC — maior facção criminosa do Brasil , com sede em São Paulo — que já está no presídio é quem manda e desmanda nos grupos do tráfico ligados a ele no Norte do Estado. Para isso, ele tem seus "imediatos" em campo; um deles, responsável por Jaguaré e Vila Valério, era Magno.

Magno de Souza Pinto foi preso em Barra do Sahy, na orla de Aracruz Crédito: Divulgação | Sesp

"As investigações apontam que ele estava ligado ao integrante do PCC que encontra-se preso e seria uma atuação do PCC na região Norte", reforçou a delegada Gabriella Zaché dos Santos, titular da Delegacia de Policia (DP) de Jaguaré.