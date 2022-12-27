Homem morre baleado e dois ficam feridos na Festa de São Benedito na Serra

Os dois rapazes baleados foram levados a UPA de Serra Sede Crédito: Divulgação | Prefeitura de Serra

Um homem com idade aproximada de 30 anos, não identificado, foi morto a tiros durante a Festa de São Benedito, na Serra, na madrugada desta terça-feira (27). Outros dois indivíduos, dois jovens de 22 anos, também foram atingidos por disparos, e socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.

A repórter Dani Carla, da TV Gazeta, apurou que o homem foi assassinado em frente a Igreja Matriz de Serra Sede. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima caída com várias perfurações de tiros: uma no tórax, quatro no rosto, duas na nuca e quatro nas costas. A vítima não estava com documentos, e, por isso, não foi identificada.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu na festa da cidade, por volta de meia-noite. Durante atendimento à ocorrência de homicídio, os policiais receberam informações sobre dois jovens de 22 anos que haviam dado entrada na UPA de Serra Sede teriam sido baleados no mesmo local e momento em que o homem foi assassinado.

Um dos rapazes foi baleado na perna, e o outro foi atingido no tórax e precisou ser transferido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.

O corpo do homem assassinado foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.