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Em frente a igreja

Homem morre baleado e dois ficam feridos na Festa de São Benedito na Serra

Indivíduo foi assassinado com mais de 10 tiros e dois jovens foram baleados em frente à Igreja Matriz de Serra Sede, onde acontecia a tradicional festa

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2022 às 09:12
Homem baleado foi levado para a UPA de Serra Sede na madrugada deste sábado (18)
Os dois rapazes baleados foram levados a UPA de Serra Sede Crédito: Divulgação | Prefeitura de Serra
Um homem com idade aproximada de 30 anos, não identificado, foi morto a tiros durante a Festa de São Benedito, na Serra, na madrugada desta terça-feira (27). Outros dois indivíduos, dois jovens de 22 anos, também foram atingidos por disparos, e socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.
A repórter Dani Carla, da TV Gazeta, apurou que o homem foi assassinado em frente a Igreja Matriz de Serra Sede. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima caída com várias perfurações de tiros: uma no tórax, quatro no rosto, duas na nuca e quatro nas costas. A vítima não estava com documentos, e, por isso, não foi identificada.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu na festa da cidade, por volta de meia-noite. Durante atendimento à ocorrência de homicídio, os policiais receberam informações sobre dois jovens de 22 anos que haviam dado entrada na UPA de Serra Sede teriam sido baleados no mesmo local e momento em que o homem foi assassinado.
Um dos rapazes foi baleado na perna, e o outro foi atingido no tórax e precisou ser transferido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. 
O corpo do homem assassinado foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.  A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
A Prefeitura da Serra se pronunciou sobre o caso após publicação desta matéria e alegou que a morte registrada em Serra Sede foi após a Festa de São Benedito. Segundo a administração municipal, o evento terminou à meia-noite e o homicídio foi à 0h40.

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