Homem morre atropelado por ônibus em Cariacica

Um ciclista identificado como Gerson Machado dos Santos morreu atropelado por um ônibus do sistemana noite desta quinta-feira (23), em. O acidente aconteceu por volta das 21 horas em um cruzamento da Rodovia Leste-Oeste na altura do bairro Morada de Santa Fé, enquanto o motorista do ônibus seguia para o Terminal de

Algumas pessoas que estavam no local disseram que não presenciaram o acidente, mas ouviram o barulho e foram ver o que havia acontecido. Uma moradora contou que, ao escutar o barulho, correu em direção à cena do acidente com o marido e que, ao chegar, a vítima ainda estava viva.