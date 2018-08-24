Homem morre atropelado por ônibus em Cariacica

Um ciclista identificado como Gerson Machado dos Santos morreu atropelado por um ônibus do sistema Transcol na noite desta quinta-feira (23), em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 21 horas em um cruzamento da Rodovia Leste-Oeste na altura do bairro Morada de Santa Fé, enquanto o motorista do ônibus seguia para o Terminal de Campo Grande.
Algumas pessoas que estavam no local disseram que não presenciaram o acidente, mas ouviram o barulho e foram ver o que havia acontecido. Uma moradora contou que, ao escutar o barulho, correu em direção à cena do acidente com o marido e que, ao chegar, a vítima ainda estava viva.
A Polícia Militar de Trânsito do município esteve no local junto com a ambulância do Samu, mas não passaram mais informações sobre a dinâmica do acidente.