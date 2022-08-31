Homem morre após ser ferido com facadas em rua de Castelo

Um homem morreu após ter sido ferido com um golpe de faca no Centro de Castelo, no Sul do Estado, no início da tarde desta quarta-feira (31). Segundo testemunhas, o motivo foi uma briga entre a mulher da vítima e do agressor.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e verificou que um homem era atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ter sido ferido com uma facada.
Para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, testemunhas contaram o homem foi esfaqueado por causa de uma briga. Segundo moradores, no último sábado (27), a companheira do suspeito de ter cometido o crime agrediu a mulher da vítima. Diante disso, a vítima foi tirar satisfação com uma barra de ferro, porém, o suspeito já estava com a faca.
Testemunhas também falaram ao repórter que o homem tentou correr para o meio da rua, mas a mulher do criminoso ajudou a segurá-lo. Depois ter sido esfaqueado, populares informaram que o suspeito passou entre as pessoas andando tranquilamente com a faca ainda pingando sangue.
No local, a PM constatou que a vítima já estava em óbito. “Buscas foram realizadas e um suspeito foi localizado com a arma utilizada no crime. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Castelo”, divulgou, em nota.
A Polícia Civil informou que um homem e uma mulher foram conduzidos à Delegacia Regional de Castelo, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio. Os dois foram conduzidos ao sistema prisional.
Na noite desta quinta-feira (1), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) disse que a mulher detida recebeu alvará de soltura após audiência de custódia. Já em relação ao homem, a Sejus informou, na manhã desta sexta-feira (2), que ele permanece no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
CÂMERAS FLAGRAM MOMENTO DO CRIME
As câmeras de videomonitoramento da região flagraram o momento em que a vítima é atingida pelas facadas e morre no meio da rua. Veja a seguir: