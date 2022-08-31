Homem morre após ser ferido com facadas em rua de Castelo

Um homem morreu após ter sido ferido com um golpe de faca no Centro de Castelo , no Sul do Estado , no início da tarde desta quarta-feira (31). Segundo testemunhas, o motivo foi uma briga entre a mulher da vítima e do agressor.

O homem foi esfaqueado no meio da rua, no Centro de Castelo Crédito: Redes sociais

Para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, testemunhas contaram o homem foi esfaqueado por causa de uma briga. Segundo moradores, no último sábado (27), a companheira do suspeito de ter cometido o crime agrediu a mulher da vítima. Diante disso, a vítima foi tirar satisfação com uma barra de ferro, porém, o suspeito já estava com a faca.

Testemunhas também falaram ao repórter que o homem tentou correr para o meio da rua, mas a mulher do criminoso ajudou a segurá-lo. Depois ter sido esfaqueado, populares informaram que o suspeito passou entre as pessoas andando tranquilamente com a faca ainda pingando sangue.

No local, a PM constatou que a vítima já estava em óbito. “Buscas foram realizadas e um suspeito foi localizado com a arma utilizada no crime. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Castelo”, divulgou, em nota.

Polícia Civil informou que um homem e uma mulher foram conduzidos à Delegacia Regional de Castelo, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio. Os dois foram conduzidos ao sistema prisional.

Na noite desta quinta-feira (1), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) disse que a mulher detida recebeu alvará de soltura após audiência de custódia. Já em relação ao homem, a Sejus informou, na manhã desta sexta-feira (2), que ele permanece no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

CÂMERAS FLAGRAM MOMENTO DO CRIME