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No Sul do ES

Homem morre após ser ferido com facadas em rua de Castelo

A vítima foi morta no Centro do município, no início da tarde desta quarta-feira (31). Duas pessoas envolvidas no crime foram conduzidas à delegacia
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

31 ago 2022 às 18:01

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 18:01

Um homem morreu após ter sido ferido com um golpe de faca no Centro de Castelo, no Sul do Estado, no início da tarde desta quarta-feira (31). Segundo testemunhas, o motivo foi uma briga entre a mulher da vítima e do agressor.
Homem morre após ser ferido com golpe de faca em Castelo
O homem foi esfaqueado no meio da rua, no Centro de Castelo Crédito: Redes sociais
Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e verificou que um homem era atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ter sido ferido com uma facada.
Para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, testemunhas contaram o homem foi esfaqueado por causa de uma briga. Segundo moradores, no último sábado (27), a companheira do suspeito de ter cometido o crime agrediu a mulher da vítima. Diante disso, a vítima foi tirar satisfação com uma barra de ferro, porém, o suspeito já estava com a faca.
Testemunhas também falaram ao repórter que o homem tentou correr para o meio da rua, mas a mulher do criminoso ajudou a segurá-lo. Depois ter sido esfaqueado, populares informaram que o suspeito passou entre as pessoas andando tranquilamente com a faca ainda pingando sangue. 
No local, a PM constatou que a vítima já estava em óbito. “Buscas foram realizadas e um suspeito foi localizado com a arma utilizada no crime. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Castelo”, divulgou, em nota.
Polícia Civil informou que um homem e uma mulher foram conduzidos à Delegacia Regional de Castelo, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio. Os dois foram conduzidos ao sistema prisional.
Na noite desta quinta-feira (1), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) disse que a mulher detida recebeu alvará de soltura após audiência de custódia. Já em relação ao homem, a Sejus informou, na manhã desta sexta-feira (2), que ele permanece no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

CÂMERAS FLAGRAM MOMENTO DO CRIME

As câmeras de videomonitoramento da região flagraram o momento em que a vítima é atingida pelas facadas e morre no meio da rua. Veja a seguir:

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