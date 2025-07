Crime

Homem morre após ser espancado por grupo na Serra e um suspeito é detido

Policiais militares encontraram a vítima no chão das dependências de um posto de combustíveis, ensanguentado e com marcas de espancamento; Polícia Civil investiga o crime

A Polícia Militar disse que, após acionamento, os agentes foram ao local e se depararam com o homem caído no chão das dependências de um posto de combustíveis, ensanguentado e com marcas de espancamento. Funcionários do estabelecimento informaram que viram uma confusão e, em seguida, o indivíduo ferido chegou pedindo socorro e caindo em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou a morte dele e acionou a Polícia Científica.>

Segundo a PM, testemunhas relataram que cerca de sete indivíduos estariam envolvidos na agressão e fugiram do local. Durante as buscas, os militares localizaram pertences dos suspeitos. Uma pessoa indicou a direção por onde um dos envolvidos teria fugido, e os policiais localizaram o suspeito, de 19 anos. Ele afirmou aos agentes que foi tirar satisfações com a vítima porque o homem teria esfaqueado o pai dele, e outras pessoas começaram com as agressões de repente.>